Il ritorno dei barracelli Anche due donne  nella polizia di campagna 

Per la lotta alle discariche abusive, il Comune ha inoltre firmato un contratto con un istituto di vigilanza privata che avrà il compito di supportare il comando della polizia locale. «I vigilantes non potranno comminare sanzioni, ma potranno appostarsi e segnalare movimenti sospetti agli agenti della polizia locale – spiega il sindaco Beniamino Garau -, non possiamo più permettere che per colpa di alcuni incivili le nostre periferie si trasformino in discariche».

Il sindaco, Beniamino Garau, è certo del contributo che la compagnia potrà dare a carabinieri, corpo forestale e polizia locale: «Siamo molto soddisfatti della rinascita dei barracelli, tra i nomi che entrano a far parte della compagnia ci sono tante persone con un passato nelle forze dell’ordine. La presenza dei barracelli nel nostro territorio non solo ci aiuterà a contrastare i reti di tipo ambientale, ma sarà utile anche nella gestione di grandi eventi e nella regolazione del traffico davanti alle scuole».

Daranno un valido aiuto alle forze di polizia locali nella vigilanza ambientale, prenderanno parte alla campagna antincendio e contribuiranno a rendere più sicure le periferie di Capoterra: dopo una lunga assenza, è stata nuovamente ricomposta la compagnia barracellare. A guidare i venti agenti che nei giorni scorsi hanno prestato giuramento sarà Giuseppe Cardia, 75 anni, maresciallo dei carabinieri in pensione, ed ex comandante della stazione di Sestu.

In attesa delle divise e dei veicoli, i barracelli hanno però già una sede: a ospitarli sarà l’ex Municipio di corso Gramsci. Faranno parte della compagnia: Valerio Altana, Marco Federico Ariu, Massimo Balistreri, Gaetano Belgiorno, Norma Cardia, Gianfranco Cogoni, Giuseppe Deiana, Carlo Dessì, Egidio Farigu, Natascia Farigu, Luigi Gambula, Stefano Ottonello, Pietro Pala, Mario Pintus, Valdo Piras, Giuseppe Pireddu, Mariano Putzu, Claus Peter Saecker e Fabrizio Vacca.

Il comandante dei barracelli, Giuseppe Cardia, spiega quale sarà il metodo utilizzato dalla sua compagnia: «L’obiettivo principale sarà quello di metterci al servizio dei cittadini, nel pieno rispetto delle regole e dei ruoli: nei 41 anni passati nell’Arma ho accumulato molta esperienza, e sono pronto a metterla a disposizione della mia comunità».

Roberta Maxia, comandante della polizia locale, spiega come – espletate le ultime formalità burocratiche con Regione e Prefettura – la compagnia potrà finalmente entrare in servizio: «Avere degli occhi in più sul territorio sarà senz’altro utile, i barracelli avranno soprattutto competenze in campo ambientale, si tratta di persone che conoscono molto bene il territorio e potranno quindi aiutarci a contrastare fenomeni come l’abbandono dei rifiuti nelle periferie».

