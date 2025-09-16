VaiOnline
telecomando
17 settembre 2025 alle 00:19

Il ritorno degli Scalzi 

La corsa o processione degli Scalzi è l'evento più importante dell’anno che anima Cabras e il villaggio di San Salvatore. Sabato all’alba gli Scalzi (circa un migliaio, vestiti con un saio bianco) corrono per sette chilometri dal paese alla borgata. Domenica al tramonto ecco il ritorno, gli Scalzi fanno il percorso inverso, lasciano il villaggio di San Salvatore e fanno ritorno a Cabras in un clima di festa e devozione collettiva.

Questa sera. in televisone, alle 21, Videolina ripropone tutte le fasi dell’ultima affascinante edizione domenicale. Un programma condotto da Ambra Pintore.

