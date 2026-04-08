Il ritorno da ex di Seba Luperto Un affare d’oro, un addio al veleno 

Sebastiano Luperto è nella testa dei tifosi. Quelli del Cagliari, per la precisione. I commenti social sulla crisi della squadra di Pisacane fanno spesso riferimento al difensore oggi a Cremona, ceduto a gennaio dopo cinquantotto partite nel Cagliari. La sua esperienza, la sua costanza e l’innegabile valore tecnico sono materiale che alimenta il rimpianto. Con inevitabili accenni all’addio traumatico dei primi di febbraio 2026, separazione condita da post polemici ma soprattutto da un super assegno per il Cagliari.

Sabato pomeriggio quasi certamente la Unipol Domus tributerà un omaggio al difensore di Lecce, una delle colonne della passata stagione insieme a Yerry Mina e fra i più utilizzati da Fabio Pisacane in quella in corso, con l’eccezione dell’autunno ‘25 quando scomparve dai radar: fra il 5 e il 30 ottobre, tre panchine per novanta minuti (nelle sfide con Udinese, Verona e Sassuolo), un’altra partita vista dalla panchina poco prima di Natale (col Pisa), ma prima e dopo sempre in campo, inamovibile, bravo di testa e con i piedi, ineccepibile sotto il profilo umano, salvo “qualcosa” che aveva messo in crisi il rapporto con Pisacane, circostanza confermata dal direttore sportivo Guido Angelozzi nella conferenza del dopo mercato.

La rottura

“Esempio di dedizione alla causa e personalità positiva all'interno del gruppo”. Il Cagliari, dopo averlo ceduto nelle ultime ore del mercato invernale, lo aveva salutato così. Negando, poche settimane prima, l’eventualità di una sua cessione. Lui, a cose fatte, aveva postato sui suoi profili social la sua versione dei fatti: “Nel calcio, come nella vita, ci sono momenti in cui ci si trova semplicemente a prendere atto di situazioni già definite e di percorsi che cambiano senza poter intervenire”, aveva scritto, “si può sempre dire di no, ma con il rischio se non la certezza di essere messo da parte o di non sentirsi più parte integrante di un progetto”. Traduzione: devo andare via e stop. La super offerta al Cagliari, circa 5 milioni di euro, e il solido contratto al calciatore furono dettagli decisivi. La volontà di Nicola di averlo anche a Cremona, dopo Empoli e Cagliari, fece il resto. Lo stesso Pisacane, alcuni giorni dopo, dichiarò di aver preso atto ma non di aver chiesto lui la cessione del calciatore.

La Cremonese

Nella squadra grigiorossa Luperto è entrato in campo il 9 febbraio e non è più uscito. Con una valutazione che ha lievemente superato quella che aveva a Cagliari, dove peraltro era uno dei più utilizzati: una media voto di 6,7 (considerando i quotidiani sportivi e i siti più frequentati del Fantacalcio) che lo colloca tra i migliori a disposizione di Nicola. A Cagliari la sua partenza ha creato più spazi per il giovane uruguaiano Rodriguez, seppure la società abbia (ri)portato in rossoblù un ex come Alberto Dossena nello stesso ruolo di Luperto. Magìe del mercato, che possiamo sintetizzare così: affari, nel caso di Luperto d’oro. Ma al cuore non si comanda.

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