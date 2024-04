Il ritorno alla difesa a tre per ingabbiare le big e dare la spallata finale 

Quando sembrava che una delle certezze del Cagliari fosse la linea difensiva a quattro, ecco che Claudio Ranieri ha tirato fuori dal cilindro il ritorno alla difesa a tre. Rispolverata a gara iniziata con l'Atalanta e confermata con l'Inter a San Siro e alla Domus con la Juventus. E con i tre difensori i rossoblù hanno messo la museruola a tre corazzate del campionato, portando in cascina un bottino di 5 punti pesantissimi nell'economia della corsa alla salvezza.

La svolta

Sembra una vita fa: il 10 febbraio, alla Domus contro la Lazio, il Cagliari parte con Zappa, Mina e Obert a comporre il terzetto della retroguardia, per poi riprovare la linea a quattro, a inizio ripresa, con l'ingresso di Dossena per Azzi. Arriva la sconfitta, il confronto negli spogliatoi, le dimissioni di Ranieri respinte dalla squadra. E, una settimana dopo, la rinascita parte da Udine con la difesa a quattro, imperniata sulla coppia Dossena-Mina. Il Cagliari non cambia più nelle successive gare con Napoli, Empoli e Salernitana. Difesa a quattro e Dossena-Mina intoccabili, dall'inizio alla fine. A Monza il colombiano è costretto al forfait e viene sostituito da Wieteska, col Cagliari che subisce quella che, a oggi, è l'unica sconfitta del dopo-Lazio. Ma col Verona, con Mina di nuovo a disposizione, Ranieri ricompone la coppia difensiva a guardia della linea a quattro.

Camaleonte

Sembra la soluzione definitiva, ma una delle certezze di Sir Claudio è che non esistono certezze, soprattutto a livello tattico. E così, contro l'Atalanta il Cagliari parte col solito quartetto difensivo (Zappa, Dossena, Mina e Augello), ma viste le difficoltà, Sulemana da centrocampo viene portato qualche metro più indietro, andando ad aggiungersi a Mina e Dossena nel cuore della retroguardia. Et voilà, il Cagliari torna alla difesa a tre. Una mossa che manda in difficoltà la Dea di Gasperini e permette ai rossoblù di ribaltare lo svantaggio iniziale e battere una delle grandi del campionato. Mossa che non resta isolata, visto che a San Siro, contro l'Inter, Ranieri ripropone la linea a tre, con Mina totem centrale e, a sorpresa, Hatzidiakos e Obert ai suoi fianchi. Il Cagliari incarta i nerazzurri, pareggia 2-2 e, addirittura, nel finale, sfiora il colpo gobbo. Con la Juventus, si rivede Dossena, rilanciato al posto di Obert, ma resta la difesa a tre. E per i rossoblù arriva un pareggio, ancora 2-2, con le due reti juventine che arrivano con una punizione e un autogol, in una serata in cui Scuffet non ha certo dovuto compiere gli straordinari.

I protagonisti

Mina non si tocca e, anche con qualche acciacco, per Ranieri «è imprescindibile». Ma al suo fianco, il tecnico ha alternato tutti i centrali a disposizione. La prima scelta è naturalmente Dossena ed è stato rispolverato, con successo, Hatzidiakos, che dopo i disastri iniziali, al fianco di Mina sembra un altro. «Ha capito i movimenti che chiedo e se non avessi visto in settimana i miglioramenti non lo avrei certo fatto giocare», ha puntualizzato Ranieri. Che a Milano ha dato una chance anche a Obert, che nel frattempo ha giocato due partite da titolare con la Slovacchia, e tiene sempre pronto all'occorrenza Wieteska, senza dimenticare l'ora da centrale di Sulemana. Come a dire che lì dietro, per questo rush finale, il Cagliari è pronto.

