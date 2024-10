«Il ritorno a Iglesias? Una scommessa che abbiamo vinto» 

Si parla spesso di fuga di cervelli ma a Iglesias si è realizzato un felice caso di giovani rientrati alla base con un obiettivo ben preciso: continuare la loro attività, avviata tempo prima in Lombardia e, al contempo, mettere a disposizione della città le loro conoscenze e competenze per contribuire allo sviluppo del territorio.

Il team

Sono nove giovani di Iglesias e dintorni che, dopo aver lasciato la Sardegna per percorsi formativi differenti e esperienze in giro per il mondo, si sono ritrovati, per una serie di casualità che solo il destino riesce a mettere assieme, a Milano. Sono gli iglesienti Enrico Porceddu, 33 anni, laureato in Economia e Turismo, Mauro Erta, 33 anni, laureato in Ingegneria Informatica, Andrea Re, 27 anni, laureato Scienze Informatiche, Andrea Porceddu, 38 anni, diplomato in Ragioneria e Luca Farci, 26 anni, diplomato in Informatica e telecomunicazioni. E poi ci sono Salvatore Suella, 26 anni, di Gonnesa anche lui diplomato in Informatica, Nicolas Porreca 40 anni napoletano, diplomato allo Scientifico, Gabriele Angius, 25 anni, nato a Perdaxius ma residente a Iglesias, diplomato in Grafica e Comunicazione e Luca Cacciarru, 25 anni, originario di Carbonia con diploma accademico in Arti e Media. Nel capoluogo lombardo i nove avevano deciso di costituire la Vlk, una società di servizi informatici e di consulenza che in breve tempo ha raccolto la fiducia di grosse aziende quali banche, industrie e case farmaceutiche. Il 2020, anno dell’emergenza Covid, è arrivata la svolta. Il lavoro a distanza imposto dalle restrizioni per la pandemia, ha spinto il team a un ritorno a casa. «Ci sembrava assurdo - racconta Enrico Porceddu - vivere lontani da casa quando, tramite gli strumenti tecnologici a nostra disposizione, potevamo continuare a svolgere l’attività in qualunque posto, e quindi perché non nella nostra città?».

In città

Tornato nell’Isola, il gruppo ha dato ulteriore linfa alla già avviata attività lavorativa fino ad arrivare a stipulare contratti con importanti società in tutto il mondo. Ma lo spirito d’iniziativa unito alla voglia di andare oltre i propri limiti, ha illuminato i giovani con una nuova intuizione: «Ci siamo resi conto, - spiega Andrea Re - che a Iglesias mancava un luogo in cui chi ne avesse bisogno, residenti ma anche turisti, trovasse gli strumenti tecnologici e informatici utili alle loro necessità» Così è nato il progetto “Aurora”, uno spazio collaborativo aperto a professionisti, studenti e a chiunque abbia necessità di lavorare a distanza o a mantenersi connesso con il mondo virtuale con attrezzature fotografiche, droni, kit luci e di sceneggiatura, visori di realtà virtuale e realtà aumentata, schermi e pc, simulatori di guida, videogame e, tra le altre cose, una cabina insonorizzata e un’importante biblioteca. «Il nostro obiettivo - racconta Luca Farci – è offrire servizi che possano contribuire allo sviluppo cittadino». Il nome del progetto è ispirato all’ex fabbrica di biciclette Aurora che sorgeva in via San Salvatore, dove ora si trova il punto vendita di una catena di supermarket. «La nostra intenzione - conclude Enrico Porceddu - era di acquistare quell’area, che si trovava in uno stato di degrado e abbandono: restaurare i ruderi del vecchio capannone e farvi sorgere la nostra sede. Problemi di natura burocratica e amministrativa non ci hanno permesso di riqualificare la zona e dare nuovo lustro a quella che fu una delle più importanti attività imprenditoriali e artigianali cittadina. Abbiamo però deciso di mantenerne il nome come buon auspicio».

