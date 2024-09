Il ritorno a casa dopo il viaggio da incubo 

Una notte trascorsa sul pavimento o sulle poltroncine dell’aeroporto di Spalato-Castelli, poi una interminabile attesa fin dopo le 20, orario di partenza del volo per Elmas: si è concluso ieri notte il ritorno a casa, da incubo, per 177 sardi dopo alcuni giorni di pellegrinaggio a Medjugorje. Sarebbero dovuti tornare domenica sera ma quando sono arrivati all’aeroporto croato, a circa venti chilometri da Spalato, si sono trovati davanti a un’amara sorpresa: l’aereo e l’equipaggio non c’erano nonostante pagamenti e bonifici fatti dall’agenzia cagliaritana Weddell Tour a un broker che si occupa di noleggio charter. Il tour operator a quel punto ha cercato in tutti i modi una via d’uscita, cercando di ridurre al minimo i pesanti disagi per i fedeli (tra loro anche persone non vedenti, anziani e famiglie con bambini), provando a trovare dei posti letto per la notte e fornendo il massimo supporto per i pasti. Alla fine è stato trovato un altro aereo: quello che ieri ha riportato a casa i 177 sardi. E da oggi si penserà alle cause legali.

I racconti

«Abbiamo dormito in aeroporto. Almeno abbiamo provato. Più che altro abbiamo chiacchierato e cercato di sdrammatizzare quanto ci stava accadendo», dice don Alfredo Fadda, parroco a Sant’Elena, a Quartu. «L’agenzia si è impegnata al massimo per trovare una soluzione. Trovare posti letto per 177 persone era impossibile, ma chi aveva necessità è stato accontentato. Certo arrivare in aeroporto e non trovare l’aereo che ti deve riportare a casa non è una bella sensazione». In un primo momento si temeva che i fedeli sardi venissero mandati via dall’aeroporto di Spalato che chiudeva a mezzanotte. Ma lasciare in mezzo a una strada così tante persone è stato impossibile. Molti pellegrini si sono attrezzati per dormire per terra. «La disavventura», evidenziano alcuni fedeli, «è stata gestita con professionalità dall'agenzia Weddell». Con tanto di ringraziamento alla titolare, Marinella Musiu, che ha accompagnato il gruppo, e ha fatto il possibile per ridurre i disagi. «Io ho usato un pezzo di cartone come materasso», sottolinea una fedele di Assemini. «Ora non vediamo l’ora di rientrare a casa». E al termine di una lunga giornata, alle 20,22, la partenza per Cagliari e l’arrivo di notte. C’è chi poi ha dovuto macinare parecchi chilometri per raggiungere la propria casa: tanti i fedeli provenienti da più parti dell’Isola.

Azioni legali

«Ho informato subito l’Enac», è il commento del deputato Salvatore Deidda. «Servono maggiori tutele per i cittadini e maggiori sanzioni per chi lascia a terra i passeggeri». La vicenda sicuramente avrà una pesante coda fatta di denunce ed esposti. «Un disservizio causato da una società di noleggio charter internazionale», attacca Giorgio Vargiu, presidente dell’Adiconsum Sardegna. «Un episodio molto grave perché vede coinvolti anche cittadini malati, anziani e bambini. Tutti hanno diritto non solo al rimborso del biglietto, ma anche ad una compensazione economica sulla base della normativa vigente, e possono riservarsi di agire nei confronti della società di noleggio charter che avrebbe causato i disagi. Adiconsum è a disposizione degli interessati per valutare le azioni del caso».

