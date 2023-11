Il ritorno a casa di Beniamino Zuncheddu 

Gli abbracci con la sorella e la nipote, le lacrime, la felicità contenuta. Perché «non è ancora finita, voglio l’assoluzione» dice quasi sottovoce Beniamino Zuncheddu davanti alla casa circondariale di Uta, pochi chilometri da Cagliari. Intanto però è accaduto qualcosa di non banale: la Corte d’appello di Roma, la stessa davanti alla quale si celebra il processo di revisione della condanna all’ergastolo inflitta al pastore di Burcei, ieri dopo due precedenti dinieghi alla stessa richiesta ha sospeso l’esecuzione della pena inflitta al detenuto. Che per la prima volta dal giorno dell’arresto quale autore riconosciuto della strage di Sinnai (tre morti in un ovile sotto il monte Serpeddì a ridosso di Burcei l’8 gennaio 1991 e un sopravvissuto, l’uomo che indicò Zuncheddu come responsabile), è libero. Non deve rientrare in cella dopo la giornata (breve) lavorativa. Unica restrizione, l’obbligo di dimora. Non può lasciare il paese. «Sono contento, oggi è una bella giornata», ha detto, «quando sono uscito i carcerati mi hanno salutato. Sono ottimista».

In attesa della sentenza

Poca roba per chi ha trascorso oltre metà della vita da recluso. Aveva 26 anni quando fu prelevato da casa nel febbraio 1991, ne ha 59 oggi. L’ordinanza dei giudici non è una sentenza, e il collegio lo sottolinea quando spiega che, riguardo alle «articolate valutazioni» del Procuratore generale capitolino sulla richiesta di sospensione della pena avanzata da Mauro Trogu, avvocato di Zuncheddu, si «riserva ogni apprezzamento all’esito della discussione finale» in programma il 19 dicembre. Nel frattempo quanto emerso nel processo di revisione consente di scarcerare il pastore.

All’origine della decisione c’è infatti quanto dichiarato il 14 novembre al collegio da Luigi Pinna, il superstite dell’eccidio. Sollecitato dalle domande del pg Francesco Piantoni e dello stesso presidente Flavio Monteleone, l’uomo rimasto gravemente ferito da due fucilate esplose dall’assassino (che in precedenza aveva ucciso il proprietario dell’ovile Gesuino Fadda, il figlio Giuseppe e il pastore Ignazio Pusceddu) ha ammesso ciò che aveva già confessato alla moglie in una chiacchierata (intercettata) dopo essere stato interrogato da magistrati e carabinieri nel febbraio 2020 a Cagliari.

Le intercettazioni

Pinna era salito in auto e aveva spiegato che la procuratrice generale Francesca Nanni e i militari avevano capito cosa era accaduto davvero nel 1991: lui aveva indicato Zuncheddu come responsabile dopo averne visto una fotografia mostratagli dal poliziotto che aveva svolto le indagini, Mario Uda; ma l’investigatore aveva tirato fuori quell’immagine prima dell’incontro ufficiale del ferito col pm, e così facendo (per la pg e l’Arma) aveva inquinato e compromesso l’attendibilità del riconoscimento. Tanto che, sul punto, nella richiesta di revisione Nanni parla di «prova regina falsa» e «dolosamente artefatta per mano di chi doveva assicurare alla giustizia i veri colpevoli». Dodici giorni fa il superstite ha confermato: «Sì, ho visto la foto prima di incontrare il pm. Me la mostrò il poliziotto Mario Uda».

L’ordinanza

Ora la Corte d’appello nell’ordinanza spiega che «la condanna si basava sull’attendibilità delle dichiarazioni di Pinna», persona ritenuta «onesta, corretta, coerente» dalla Corte d’assise che inoltre escluse «il travaso di informazioni» da parte di Uda. Ma quelle intercettazioni sono «un elemento di rilevantissima portata» riguardo quella presunta «attendibilità». Pinna, spiega il collegio, nel processo di revisione «ha dichiarato che l’assassino non aveva la calzamaglia, il che avrebbe dovuto consentirgli di vederlo in volto, poi ha affermato il contrario e infine ha sostenuto che in realtà non aveva riconosciuto l’aggressore e che l’allora ispettore Uda gli aveva fatto vedere la foto di colui che a suo giudizio era il vero colpevole convincendolo ad accusare Zuncheddu sostanzialmente “sulla fiducia”». Quindi quel «travaso di informazioni» escluso dall’Assise «è divenuta realtà processualmente accertata». C’è poi il pastore Paolo Melis, ex dipendente dei Fadda, il quale confermò il movente agro pastorale (le liti per gli sconfinamenti del bestiame) e sostenne che Zuncheddu disse a Giuseppe Fadda «ricordati che quello che stai facendo alle vacche un giorno succederà a te». Una minaccia che ebbe un peso decisivo nella condanna. Anche Melis il 21 novembre a Roma ha dato una versione diversa.

Dunque: le dichiarazioni di Pinna erano una «prova diretta» che oggi «viene meno» per «l’inattendibilità» del superstite; e «inattendibili» sono anche «le dichiarazioni di Melis». I due elementi alla base della condanna. Gli altri, tra cui «la falsità dell’alibi» del pastore di Burcei, «non sono da soli sufficienti a legittimare la condanna». Ne deriva «che il processo è oggi divenuto meramente indiziario», quindi «allo stato degli atti» si può accogliere «l’istanza di sospensione della pena». Per la sentenza si vedrà.

RIPRODUZIONE RISERVATA