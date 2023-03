Il ritorno a Cagliari di Is Mascareddas “Signora Rossetta”, la poesia del teatro  

Uno spettacolo intenso e delicato rivolto a tutte le fasce d’età, un racconto intimo che riannoda i fili della memoria quando la memoria viene a mancare. Si intitola “Signora Rossetta” la nuova produzione della compagnia Is Mascareddas, che debutta a Cagliari sabato e domenica, a partire dalle 19, negli spazi di Sa Manifattura in viale Regina Margherita 33.

La storica compagnia cagliaritana, che da oltre 40 anni contribuisce alla diffusione del teatro di figura in Sardegna porta in scena un testo scritto a quattro mani da Donatella Pau, che sarà sul palco come protagonista, e Anna Fascendini, che invece cura la regia. Un racconto, il loro, pieno di tenerezza e malinconia, che mostra come l’umanità e la voglia di incontro siano capaci di resistere alla malattia. Lo spettacolo ci mostra un’anziana donna, sola, che aspetta invano che qualcuno venga a trovarla. Signora Rossetta si ritrova così a giocare con i pochi oggetti che la circondano, e nel gioco prova a raccontare la sua storia fatta di dolci profumati e di sentieri nel bosco. E di un lupo che arriva sempre a scompigliare l’ordine delle cose. I buchi di memoria che la perseguitano fanno nascere nuove storie che, tenendola legata al presente, ci parlano della sua vita. Il rimando più immediato è a Cappuccetto Rosso. Ma chi è Signora Rossetta? La nonna di Cappuccetto Rosso o Cappuccetto Rosso stesso? È la mamma o il lupo?

