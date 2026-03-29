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30 marzo 2026 alle 01:09

Il rito di Lunissanti 

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Un borgo medioevale, Castelsardo, vicoli illuminati dalle lampade a olio e dalle fiaccole portate dai confratelli della Confraternita Oratorio di Santa Croce che indossano una tunica bianca e un cappuccio a punta che nasconde il loro viso. Si svolge il giorno dopo la Domenica delle Palme, si tratta di una rappresentazione della passione di Cristo, inizia all’alba e prosegue con vari cerimoniali per tutta la giornata ma raggiunge il culmine con la processione dei misteri, di notte. Videolina trasmette in diretta il rito del Lunissanti oggi a partire dalle 20.30. Commento di Franco Ferrandu, interviste di Silvia Orrù.

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