Il rito di Lunissanti 

Un borgo medioevale, Castelsardo, vicoli illuminati dalle lampade a olio e dalle fiaccole portate dai confratelli della Confraternita Oratorio di Santa Croce che indossano una tunica bianca e un cappuccio a punta che nasconde il loro viso. Si svolge il giorno dopo la Domenica delle Palme, si tratta di una rappresentazione della passione di Cristo, inizia all’alba e prosegue con vari cerimoniali per tutta la giornata ma raggiunge il culmine con la processione dei misteri, di notte. Videolina trasmette in diretta il rito del Lunissanti oggi a partire dalle 20.30. Commento di Franco Ferrandu, interviste di Silvia Orrù.