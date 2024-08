Il rito dell’antico matrimonio durante la sagra de su succu 

Andrà in scena domenica a Busachi la sagra de “Su succu”, il piatto a base di pasta, formaggio e zafferano tipico del paese. Tradizione, storia, cultura animeranno la kermesse organizzata dall’associazione Collegiu con il Comune e le associazioni del paese.

Domenica si inizia alle 10 con il tour “Le vie del lino: dal seme al telaio”: fotografie, utensili e manufatti lungo le vie del centro racconteranno le fasi principali della lavorazione del lino. Quanti raggiungeranno il paese, per l’intera giornata avranno la possibilità di visitare l’esposizione “Busachi nelle opere di Filippo Figari e Ugo Pellis” allestita nella chiesa di San Domenico “Cunventu”. E poi ci saranno mostre e gli stand dedicati all’artigianato e all’enogastronomia. Alle 15 si potrà assistere alla dimostrazione de “sa lessia”, utilizzata per il lavaggio delle matasse e dei tessuti in lino.

Si entra nel vivo della manifestazione alle 16.15 con i preparativi, al centro servizi, per l’antico matrimonio busachese. La sposa poi, con le altre donne brusachesi, sfilerà per su Presente, una riproposizione del corteo di ragazze, con indosso il costume tradizionale e sul capo le ceste con pane, dolci e su succu. Per quest’edizione ad interpretare gli sposi saranno Ambra Pintore e Roberto Scala, accompagnati nel rito dal coro “Santa Usanna” di Busachi. Successivamente in piazza si procederà con la dimostrazione della preparazione tradizionale di su succu. Ad allietare la serata saranno il gruppo “Busachi bella mia” e i Dilliriana.

