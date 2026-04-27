VaiOnline
Gli appuntamenti
28 aprile 2026 alle 00:26

Il rito della festa  non si ferma: c’è la vestizione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La macchina organizzativa va avanti: nell’attesa di capire cosa decideranno Asl e Regione sulla possibilità di impiegare i buoi per i giorni della processione, la Festa di Sant’Efisio vive ore cariche di significato già prima della grande festa del Primo maggio. Domani alle 18 si svolgerà la cerimonia di vestizione del simulacro: la statua viene preparata con cura dai confratelli dell’Arciconfraternita del Gonfalone. Giovedì (alle 10), invece, si svolgerà la cerimonia dell’ornamento con gli ori, uno dei passaggi più suggestivi. Collane, gioielli votivi, medaglie: ogni oggetto racconta un legame personale con il santo protettore. E sempre giovedì, ma a mezzogiorno, sarà il momento solenne dell’intronizzazione della statua nel cocchio di gala (appena restaurato) che trasporterà (buoi permettendo) il simulacro durante la processione. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un colpo salvezza

Atalanta sconfitta 3-2: straordinaria doppietta di Mendy, gol partita di Borrelli 
l Nello sport
Il delitto di Monserrato.

Villacidro, palloncini e fumogeni per l’ultimo saluto a Leonardo

l Carta, Cucca, Serreli
All’aperto.

In Ogliastra da tutta Europa

Giampaolo Porcu
Cronaca

Giallo di Tortolì, morto l’uomo pestato a sangue

Giampaolo Ferrai, 62 anni, era in coma da diciannove giorni 
Roberto Secci
Cronaca

«Chi ha ucciso Leonardo Mocci si deve pentire»

Il prete si rivolge all’assassino Palloncini bianchi per l’ultimo saluto 
Angelo Cucca
La crisi

L’Iran: «Apriamo Hormuz, poi colloqui sul nucleare»

A Washington vertice nella Situation Room: «Teheran non può dotarsi di armi nucleari» 
La festa

Sa Die, la Sardegna al centro del mondo

Da oggi a Cagliari la Conferenza delle regioni periferiche: «L’Ue pensi alle isole» 
Alessandra Carta