Il rito della festa  non si ferma: c’è la vestizione 

La macchina organizzativa va avanti: nell’attesa di capire cosa decideranno Asl e Regione sulla possibilità di impiegare i buoi per i giorni della processione, la Festa di Sant’Efisio vive ore cariche di significato già prima della grande festa del Primo maggio. Domani alle 18 si svolgerà la cerimonia di vestizione del simulacro: la statua viene preparata con cura dai confratelli dell’Arciconfraternita del Gonfalone. Giovedì (alle 10), invece, si svolgerà la cerimonia dell’ornamento con gli ori, uno dei passaggi più suggestivi. Collane, gioielli votivi, medaglie: ogni oggetto racconta un legame personale con il santo protettore. E sempre giovedì, ma a mezzogiorno, sarà il momento solenne dell’intronizzazione della statua nel cocchio di gala (appena restaurato) che trasporterà (buoi permettendo) il simulacro durante la processione. ( ma. mad. )

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