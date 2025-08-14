VaiOnline
Il rito del pranzo tra maialetto e crostacei 

Ferragosto a tavola, un rito che si ripete per residenti e turisti. Secondo le stime di Fipe-Confcommercio Sud Sardegna, il 70% dei ristoranti nella provincia e nel capoluogo rimarrà aperto.

Il pranzo di oggi, nella maggior parte dei casi, sarà proposto con menu fisso – circa il 60% dell’offerta – con prezzi che partono da 40 euro fino ad arrivare a 80 euro a persona. Sulle tavole i prodotti identitari della tradizione: dal maialetto arrosto per i menu di terra, ai crostacei e pescato fresco per quelli di mare, accompagnati dai vini del territorio come Vermentino, Cannonau e Monica.

«Ci si aspetta tutti quanti di lavorare per Ferragosto», dice il presidente dell’associazione di categoria Emanuele Frongia, «è una stagione partita un po’ con una battuta d’arresto ma si spera, con questa settimana, di tirare su il bilancio dell’estate. Si lavora per la maggior parte dei casi con menù fissi, ma si dà sempre la possibilità di scegliere anche alla carta. I prodotti sono quelli della nostra identità gastronomica e vogliamo offrire ai clienti, sardi e turisti, il meglio della cucina del territorio».

A livello nazionale, saranno oltre 5 milioni i clienti che siederanno a pranzo in uno dei 91mila ristoranti aperti, per una spesa complessiva di 314 milioni di euro. Nel mese di agosto la spesa totale degli italiani per i consumi fuori casa raggiungerà i 9,3 miliardi, di cui 5,4 miliardi nei ristoranti e 1,8 miliardi nei bar.

