Il ritmo delle Scalze nel cuore del Sinis 

È bastato aprire gli armadi di casa e tirare fuori i costumi per vedere i loro occhi lucidi. Con la testa e il cuore sono già negli sterrati del Sinis, anche questa volta assieme. La storia di Giovanna e Cristina Poddi, gemelle di 46 anni, è una delle tante che animano il popolo delle scalze: 400 donne che percorrono sentieri sterrati per sciogliere un voto, per ringraziare san Salvatore di aver trascorso un altro anno in salute. Domani a Cabras è il giorno delle donne. Saranno loro a inaugurare i festeggiamenti in onore di san Salvatore trasportando il simulacro di santu Srabadoeddu dalla pieve di Santa Maria, a Cabras, sino alla piccola chiesa dell’antico villaggio.

La storia

«Esserci con mia sorella vuol dire gioire ancora di più - racconta Giovanna Poddi - Diventa la mia complice, una spalla su cui contare. Non è una passeggiata, è faticoso. Durante la processione prego, chiedo a san Salvatore di sostenerci il giorno e per tutto l’anno che verrà». «Ci sono perché c’è anche lei, altrimenti non avrebbe senso: arrivare a destinazione assieme è una gioia», conferma Cristina.

Le testimonianze

La 68enne Maria Francesca Spanu è una “veterana” oltre che presidente dell’associazione “Santu Srabadoeddu” che organizza la manifestazione: «Accompagno il nostro santino dal 1983 e farò il tragitto fin quando le gambe non cederanno. Non sono solo due ore di preghiera, c’è qualcosa di più: è una forza che spinge a esserci a tutti i costi».

Valeria Manca e la 17enne Nicole Siddu, sono mamma e figlia: «Ci sono da quando avevo un anno, non ho mai vissuto senza accompagnare santu Srabadoeddu - racconta Nicole - Ma ascolto in silenzio le preghiere e i canti».

«Ho iniziato ad accompagnare il santino quando avevo 4 anni ma ero troppo piccola per capire il motivo per cui ero lì. Poi sono diventata mamma e ho iniziato a partecipare per chiedere a san Salvatore di proteggere i miei figli».

Rito antico

Le scalze partiranno all’alba per percorrere 8 chilometri in preghiera (stesso tragitto che il 6 e 7 settembre verrà effettuato anche dai 900 “curridoris”). Un rito di grande fede che è stato rilanciato nei primi anni Ottanta dalla moglie di un presidente del comitato, Alida Careddu, scomparsa recentemente. Fu lei che creò un gruppo di donne che decisero di rivitalizzare una manifestazione diventata una delle cerimonie più toccanti dell'Isola.

Oggi la Corsa delle scalze è organizzata dall'associazione “Santu Srabadoeddu” formata da 14 gruppi di circa venti componenti ciascuno. Le scalze arriveranno al villaggio di San Salvatore circa tre ore dopo la partenza. Ad accoglierle ci saranno tanti fedeli ma soprattutto mariti, padri, fratelli e figli. Solo dal quel momento nel borgo di San Salvatore inizierà la festa.

