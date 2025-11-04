Il ritmo circadiano e il legame con l’Alzheimer 

Una scoperta della Washington University School of Medicine aggiunge un tassello importante alla comprensione dell’Alzheimer. I ricercatori hanno osservato che, intervenendo su una proteina chiave del ritmo circadiano — la REV-ERBα — si ottiene un aumento dei livelli di NAD+, una molecola legata al metabolismo energetico delle cellule nervose. Il risultato? Nei modelli animali, una riduzione dei depositi della proteina tau, una delle responsabili del danno neuronale.Lo studio conferma che il cervello “vive nel tempo”: quando l’orologio biologico si sregola, anche i processi di pulizia delle cellule cerebrali si indeboliscono. Per questo un sonno regolare, una dieta equilibrata e l’esposizione corretta alla luce naturale possono diventare veri strumenti di prevenzione.Non esistono ancora farmaci per “regolare” il ritmo circadiano in modo mirato, ma la direzione è tracciata: la medicina del futuro potrebbe combattere l’Alzheimer non solo nei geni o nei farmaci, ma anche nel modo in cui viviamo le nostre giornate.