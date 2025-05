Il ritiro a Ponte di Legno dal 13 al 22 luglio 

Ora è ufficiale: sarà Ponte di Legno, in provincia di Brescia, la sede del ritiro estivo del Cagliari in vista della stagione 2025-2026. La località del comprensorio Pontedilegno-Tonale, in Alta Val Camonica, ospiterà i rossoblù per la prima fase della preparazione, dal 13 al 22 luglio.

Dopo i primi giorni di test atletici e visite mediche al “Crai Sport Center” di Assemini, dunque, il trasferimento in Lombardia. Gli allenamenti si svolgeranno al campo sportivo comunale di Temù. Il quartier generale sarà, invece, il “Blu Hotel Acquaseria”. «Ponte di Legno rappresenta la cornice ideale per iniziare al meglio la nuova stagione», afferma il direttore generale rossoblù Stefano Melis. «Questo accordo è il primo passo tangibile di un dialogo proficuo rispetto alle molteplici opportunità che nasceranno a vari livelli, a cominciare da una sede che coniugherà qualità delle strutture, bellezza del territorio e accoglienza calorosa da parte della comunità locale», tiene a precisare.

«I giocatori del Cagliari nel centro sportivo di Temù troveranno le condizioni migliori - quota ideale 1.150 metri e strutture ben rodate - per beneficiare del benessere psico fisico garantito dal contesto naturalistico del Parco nazionale dello Stelvio e del Parco dell’Adamello», sottolinea, invece, Roberto Menici, vice presidente del Consorzio Pontedilegno-Tonale.

