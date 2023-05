Il risiko di Palazzo Bacaredda 

Per alcuni è il “sigillo” sul divorzio (più burrascoso che consensuale) dal sindaco, con il quale i rapporti non erano più idilliaci già dalla scorsa estate: pare che i maldipancia siano cominciati lo scorso luglio dopo la vicenda di quel maxiemendamento al Bilancio che portava la sua firma e che a un certo punto la maggioranza era in procinto di ritirare per chiudere con l’opposizione quella partita. Per altri, invece, l’addio improvviso di Alessandro Balletto a Forza Italia e il suo ingresso nel gruppo Solinas presidente (Truzzu lo avrebbe saputo appena un’ora prima dell’annuncio, Tocco, suo collega di partito, solo pochi minuti prima) fa emergere, in controluce, un nuovo messaggio che il presidente della Regione manda al sindaco nella partita per il leader delle prossime elezioni regionali (e comunali). «Una sorta di prova di forza della squadra di Solinas per ribadire che sarà lui e non altri, tantomeno il sindaco di Cagliari, per esempio, il candidato alla guida della Regione per i prossimi cinque anni», racconta un autorevole esponente vicino a Paolo Truzzu.

La vicenda

È una storia che si dipana silenziosa quella che ruota al nuovo cambiamento tra i banchi di Palazzo Bacaredda: quel che emerge in chiaro sono solo le dimissioni di Balletto da FI e l’ingresso nel gruppo Solinas presidente guidato da Aurelio Lai, dove ci sono anche Roberta Perra, Marcello Piras e Antonello Angioni. Un gruppo non sempre in linea con le posizioni della maggioranza e del sindaco. «Oggi siamo cinque e la settimana prossima potremmo essere sei», dice il capogruppo Aurelio Lai, annunciando che gli scossoni a Palazzo Bacaredda non sono finiti qui. «Come gruppo continueremo a sostenere questa Giunta e il sindaco, ma da questo momento deve cominciare un dialogo perché qualcuno», chi?, «dovrà riconoscere che questo gruppo ha un peso tutto nuovo». Subito dopo l’ingresso di Balletto, martedì scorso, si sono rincorse le voci che adesso il gruppo chiederà un altro assessore (per la regola del “due consiglieri, un rappresentante in giunta”). Sulla graticola tornano Alessandro Sorgia (che non ha più l’appoggio del suo gruppo), Alessandro Guarracino, Viviana Lantini e Maria Dolores Picciau (fedelissimi del sindaco). Il capogruppo Aurelio Lai smentisce categoricamente: «Non è la priorità, ma il nostro peso in maggioranza è cambiato. Questo è certo».

Gli scenari

Leggere tra le righe, insomma. Per il momento nessuno (a parte Balletto) si muove e svela le carte. Almeno apparentemente: giusto per avere un’idea di quale sia il clima, fino a ieri sera girava la voce che i consiglieri del gruppo Solinas presidente insieme a quelli di centrosinistra fossero pronti ad andare da un notaio per depositare le proprie dimissioni e far cadere così il sindaco. «Nessuno ce ne ha parlato», dice Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti. «A ogni modo, non sarebbe stata quella la sede. Noi diciamo no a questa amministrazione sul piano politico. Chi avesse voluto, avrebbe potuto farlo, bocciando, per esempio, il bilancio». Il concetto lo ribadisce Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd: «Mandare a casa il sindaco è il nostro obiettivo. Ma c’è una sede per farlo, il Consiglio: se qualcuno in maggioranza vuole aprire una crisi, lo faccia. Poi discutiamo».