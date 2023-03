Il risiko delle scuole superiori 

Il Martini che dopo anni ritorna in via Sant’Eusebio e lascia libero l’edificio di viale Ciusa, l’Artistico che si allarga e va a occupare le officine dell’ex istituto tecnico Scano in via Sant’Eusebio, il Riva che accoglierà il Convitto e una nuova scuola superiore e l’Alberti che cerca una sede definitiva e potrebbe fare scambio con il Nautico. Il grande risiko degli istituti superiori del capoluogo è già iniziato. La regia è affidata al settore Edilizia scolastica e patrimonio della Città metropolitana che in questi giorni ha tra le mani la patata bollente dell’istituto di viale Colombo.

Alberti, che futuro?

Il liceo scientifico, uno dei quattro del capoluogo, si affaccia sull’area di Su Siccu ed è in parte inagibile: ha necessità di urgenti lavori. E attrattivo, grazie alla sua posizione, per tutti gli studenti pendolari dell’area vasta (circa il 60% degli iscritti) che arrivano in piazza Matteotti con i pullman dell’Arst o i treni delle Ferrovie dello Stato. L’edificio sorge in quella che un tempo era Villa San Francesco. Un terreno demaniale per il quale la Città Metropolitana, ex Provincia, dal 1972 paga un canone di 8.656 euro all’anno. Una sede provvisoria che ha goduto di rinnovi annuali delle concessioni e per la quale gli investimenti sono sempre stati fatti con il contagocce. Sul banco degli imputati c’è il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana, l’ente proprietario dell’area demaniale, accusato di voler “sfrattare” gli studenti dal liceo. «Per carità, nessuno vuole mandarli via – premette Deiana – abbiamo sempre concesso i rinnovi (il prossimo scade nel 2024) e siamo pronti a farlo se ci venisse richiesto. Tuttavia – aggiunge l’Authority – non possiamo concedere proroghe per lunghi periodi». Perché? se così non fosse si potrebbero programmare investimenti che altrimenti non avrebbero senso. «Il piano regolatore portuale approvato nel 2011 prevede che quell’edificio sia destinato ad attività turistico ricreative connesse alla nautica. Il Comune, inoltre, sta predisponendo il Piano attuattivo di Su Siccu nel quale si decide cosa fare in quell’area. Tutto ma, al momento, non una scuola». Una via d’uscita, per arginare i paletti imposti dal piano regolatore portuale, potrebbe esserci: trasferire l’Alberti poche centinaia di metri più avanti al posto del nautico Buccari che andrebbe in viale Colombo per diventare la “Scuola del mare”. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, dopo il vertice tra Città metropolitana, Regione, Comune e Autorità portuale.

Il Martini torna a casa

Se il futuro dell’Alberti è incerto, da via Cadello arrivano buone notizie per il Martini che nel 2015 ha lasciato via Sant’Eusebio per problemi di agibilità. «L’appalto è stato aggiudicato e, con poco meno di 2,3 milioni di euro, la società catanese Comitel dovrà eseguire i lavori di ristrutturazione», spiega Andrea Loi, dirigente dell’Edilizia scolastica della Città metropolitana. «I lavori dureranno un anno e se tutto fila liscio l’istituto tecnico economico a settembre 2024 tornerà nella sua storica sede liberando l’edificio che occupa attualmente in viale Ciusa». Difficile che quest’ultimo stabile possa essere occupato dall’Alberti, anche perché nel raggio di poche centinaia di metri esistono già altri due licei scientifici: il Michelangelo e il Pacinotti.