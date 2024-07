Il risiko delle commissioni 

Completata ormai la Giunta, chiusa anche la partita della presidenza del Consiglio, i riflettori si accendono adesso sulle presidenze delle commissioni consiliari. Un puzzle che interessa soprattutto la maggioranza (alla minoranza ne va, come consuetudine, appena una) e che rappresenta per ogni partito l’ultima chance di aumentare il proprio “peso” all'interno del Consiglio.

Le trattative

A Palazzo Bacaredda gli organismi permanenti sono 11. Più quella Statuto e regolamenti. In tutto, quindi dodici presidenze da assegnare, una all’opposizione e undici alla maggioranza che la scorsa settimana ha limato, spostato e cercato di accontentare anche i desiderata. Oggi la conferenza dei capigruppo convocata dal presidente del Consiglio Marco Benucci indicherà la strada da intraprendere per far decollare i lavori. Una data segnata in rosso non c’è, l’idea di tutti e riconvocare il Consiglio già domani o dopo, al più tardi venerdì, e sarà quell’occasione per “formalizzare” le presidenze e la composizione delle commissioni.

I nomi

Non c’è ancora ufficialità (né potrebbe esserci) ma ormai, salvo imprevisti (da mettere comunque nel conto visto quanto accaduto lunedì scorso con l’elezione del presidente decisa solo dopo l’inizio del Consiglio comunale), i giochi sono praticamente fatti. Ai Progressisti andranno quattro presidenze: Alessandro Cao dovrebbe guidare le Attività produttive, Carlo Usai l’Innovazione e l’accessibilità digitale, Paola Mura l’Istruzione e Chiara Cocco, la più giovane consigliera eletta a Palazzo Bacaredda, le Pari opportunità. Per il Pd “ballano” due presidenze: Rita Polo (anche capogruppo) guiderà le Politiche sociali, mentre Marta Mereu avrà la Cultura. Due le presidenze anche per Alleanza Verdi Sinistra: il partito dell’assessora all’Istruzione Giulia Andreozzi mette Francesca Mulas all’Ecologia urbana e Andrea Scano (capogruppo) all’Urbanistica. I Cinquestelle avranno Pino Calledda (capogruppo) alla Mobilità e Trasporti. Sinistra Futura sceglie Michele Boero per lo Sport, mentre Laura Stochino sarà capogruppo. La sorpresa, per alcuni, è il Bilancio: a guidare quella commissione sarà il giovane (e bravo, dicono tutti) Giovanni Porrà (Cagliari Avanti). Per la presidenza della commissione Statuto e regolamento, invece, che spetta all’opposizione, il nome più gettonato è quello di Roberto Mura (Alleanza Sardegna). ( ma.mad. )

