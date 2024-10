Il risiko degli immobili pubblici 

Ottimizzare l’utilizzo dei beni immobili di proprietà dei vari Enti pubblici. Nasce in quest’ottica il “Piano città di Cagliari” proposta da sindaco Massimo Zedda che si è fatto promotore dell’accordo tra Comune, Regione , Agenzia del Demanio, Università, Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Città Metropolitana, azienda sanitaria e istituzioni militari per “l'attuazione di iniziative di razionalizzazione, valorizzazione, riqualificazione e rigenerazione relative al patrimonio immobiliare pubblico”. Una sorta di Risiko che prevede lo scambio di edifici inutilizzati o non completamente funzionali alle attività primarie che, di contro, potrebbero essere fondamentali per le attività di altri enti. Un’operazione che indubbiamente prevede riqualificazione e valorizzazione, ma anche il taglio di costosi canoni di locazione a privati o, come per lo stabile della Questura di proprietà della Città metropolitana, ad altri soggetti pubblici.

Il portafogli immobiliare

Tra i beni dello Stato sottoposti alla valutazione del tavolo tecnico gli Ex magazzini dell’Aeronautica di viale Elmas che, grazie a un finanziamento di 60,5 milioni di euro, diventeranno la sede dell’Agenzia delle Entrate, consentendo un risparmio di 4 milioni all’anno d’affitto risparmiato; la caserma Livio Duce che, riqualificata con 8,5 milioni, accoglierà il Comando provinciale dei Carabinieri (ora in via Nuoro), consentendo un taglio di 750.000 euro all’anno di canone; l’ospedale militare di via Azuni che, con un finanziamento “da definire” di 42 milioni, sarà destinato a ospitare la Stazione dei Carabinieri di Stampace; gli uffici ex Indire di via Galassi saranno riqualificati con un milione di euro e affidati all’Istat; tra le incognite l’ex Avvocatura dello Stato di via Dante chiusa da tempo perché inagibile a causa di cedimenti strutturali che avrebbe necessità di 15 milioni di euro per il recupero.

Il libro dei sogni

Il Demanio statale ha le idee chiare sulla destinazione dei sui immobili, lo stesso non si può dire per la Regione. Più un libro dei sogni che un serio piano di recupero. Per l’ex recinto fiscale della Palma, via Caprera, ex Enalc hotel di via XXVIII Febbraio, Ex depositi carburanti di Monte Urpinu (Marina e Aeronautica) ed ex Cisalpi di Mulinu Becciu non è stato individuato neanche un centesimo di finanziamento per il recupero e resteranno un costo in attesa che si trasformino nell’ennesimo rudere.

La collaborazione

Il sindaco Massimo Zedda afferma che «sin dall'inizio ci siamo posti l'obiettivo di lavorare insieme agli altri enti per favorire uno sviluppo sostenibile e funzionale della città, definendo la situazione degli immobili pubblici sia in uso sia non utilizzato. A questo proposito, il Comune sta avviando una collaborazione con la Regione, l'Agenzia del demanio, l'Autorità portuale e l'Università con l'obiettivo di ottimizzare il patrimonio pubblico». Sul vecchio istituto di pena sull’omonimo colle, non alza bandiera bianca. L’acquisizione non sarà semplice, perché prima di arrivare nel patrimonio di Palazzo Bacaredda dovrebbe fare un passaggio tra i beni della Regione. «L'ex carcere di Buoncammino andrebbe valorizzato secondo la propria identità storica e culturale, ma anche tenendo conto del contesto urbano e soprattutto universitario. Nei giorni scorso un'importante produzione ha sceneggiato le celle dell'ex carcere, rivelatosi set cinematografico ideale». Potrebbe andare a finire come a Oristano, dove l'ex carcere di piazza Manno sarà ristrutturato per ospitare la prefettura ora in affitto in un’altra sede. Solo una parte dell’antica Reggia giudicale sarà impiegata per fini culturali, probabilmente l’ex sezione detentiva.

