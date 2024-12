Il Risiko club compie un anno Coinvolti oltre cento giocatori 

Primo compleanno per il Risiko club cittadino. Fondato da un pugno di esperti giocatori un anno fa, può già vantare dei piccoli record. Prima di tutto è l’unico club in Italia ad avere una sede pubblica grazie all’amministrazione comunale e alla cooperativa sociale Laurus, all’interno del centro socio educativo e intergenerazionale in piazza IV Novembre. E poi ha conseguito dei risultati importanti nel corso dell’ultimo campionato. Sono stati coinvolti 101 giocatori, 77 dei quali non erano nel circuito del risiko; 25 tesserati, 13 dei quali si sono avvicinati al risiko per la prima volta e che hanno quindi partecipato al ranking del club.

