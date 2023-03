Il riscatto sociale passa dai fornelli 

Un corso di cucina come occasione di lavoro ma anche di riscatto sociale. Dopo cinque mesi di lezioni - di teoria e pratica - la “comunità del buon gusto” di Quartu “sforna” i primi futuri chef: 19 giovani e meno giovani residenti in città che hanno partecipato al progetto di coesione sociale finanziato dal Comune, e promosso dall’Accademia del buon gusto di Cagliari insieme alla Fondazione Giulini. Con tanto di degustazione dei loro piatti in programma il prossimo 23 marzo a Sa Dom’e Farra.

Il progetto

Il percorso di formazione è partito a novembre dello scorso anno: prima le lezioni teoriche nell’ex Convento dei Cappuccini, per poi passare alla pratica nei fornelli della scuola di cucina professionale ospitata nel Lazzaretto di Cagliari, nata nel 2021 proprio con l’obiettivo di offrire occasioni di riscatto sociale ai giovani più vulnerabili. La stessa missione portata avanti con il progetto quartese: in questi mesi i 19 partecipanti si sono messi alla prova, dalla preparazione di primi piatti alla pasta fresca, sino all’impasto della pizza e all’approfondimento sulle varie tipologie di riso utilizzate in cucina. «Tanti di loro hanno dimostrato entusiasmo sin dalle prime lezioni», dice William Pitzalis, chef e fondatore dell’Accademia del buon gusto, «la speranza è che questa possa essere l’occasione per un inserimento lavorativo». In cattedra gli chef e pizzaioli Toni Porseo, Daniele Cui, Angelo Ghiani, Giuseppe Falanga, Marcello Putzu e l’esperta in sicurezza alimentare Daniela Pisu.

L’assessore

Un progetto voluto e finanziato dal settore Servizi sociali del Comune. «La valenza è duplice», commenta l’assessore Marco Camboni, con delega anche alle Politiche generazionali, «il corso ha infatti benefici dal punto di vista dell’inclusione sociale, ma anche anche per quanto riguarda il lato professionalizzante». L’assessore ha seguito il corso di formazione in prima persona. «Durante il percorso alcuni ragazzi hanno dichiarato di aver riscoperto una passione ormai messa in un angolo a causa di difficoltà personali», racconta Camboni, «e molti di loro hanno capito che la cucina rappresenta il luogo ideale per affrontare il proprio percorso lavorativo. La possibilità di cimentarsi nelle mansioni necessarie in cucina e, per i più volenterosi, nella preparazione di pasti completi, sono stimoli importanti che possono quindi aprire nuovi scenari futuri».