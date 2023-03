Il riscatto sociale e lavorativo grazie ai fornelli 

«Questo progetto è stato anche per me un’esperienza sperimentale», dice Pitzalis, «perché mi ero quasi abituato a lavorare con i ragazzi di Sant’Elia e adesso è stato bellissimo provarlo con quelli di Quartu, ragazzi splendidi che si sono messi in gioco». E allora riecco Michael Vargiu 18 anni già protagonista del video “Bicchiere mezzo vuoto” presentato nei giorni scorsi. Ha le idee ben chiare: «Il mio sogno è fare il cuoco e frequentare questo corso è stato bellissimo». E poi Sara Fanelli 41 anni che racconta: «Sono arrivata qui grazie agli assistenti sociali perché non avevo un lavoro e mi sono divertita tanto, è stato molto interessante». Le basi le aveva già: «ho lavorato nella ristorazione come aiuto cuoco ma qui ho imparato molto. Purtroppo soprattutto per noi donne trovare lavoro è molto difficile». Di fianco a lei Rosa Orrù, 53 anni: «Sono agente di commercio ma una malattia mi ha costretto a lasciare tutto. In questo corso ho trovato un’ancora di salvezza. Mi piace cucinare, adoro i colori e gli odori. Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato questa possibilità .Questa iniziativa è importante sia per chi cerca lavoro, sia per chi cerca un equilibrio».

Quando hanno iniziato non avevano un lavoro e facevano fatica ad arrivare a fine mese. Adesso invece per una ventina di giovani quartesi si aprono nuove prospettive e un futuro che potrà essere meno difficile. Tutto grazie al progetto “La comunità del buon gusto di Quartu Sant’Elena”, promosso dall’Accademia del Buon Gusto e dalla Fondazione Giulini e finanziato dal Comune nell’ambito dei progetti di coesione sociale dell’assessorato alle Politiche sociali. I ragazzi hanno partecipato a un corso di cucina, imparato a preparare la pizza, la pasta, i dolci e tanto altro: adesso in mano hanno un attestato che consentirà loro di ambire a trovare un impiego nel mondo della ristorazione.

L’emozione

Ieri a Sa dom’e Farra la tappa conclusiva con i giovani che hanno presentato i loro piatti. Il tutto in collaborazione con il centro antiviolenza Donna Ceteris a cui sono state devolute le offerte raccolte durante la serata. Erano emozionati i provetti cuochi mentre offrivano i loro piatti nella casa campidanese, primo museo etnografico della città. Camice d’ordinanza e tanta voglia di fare hanno spiegato cosa hanno fatto, guidati dallo chef William Pitzalis che con i cuochi regionali del Dipartimento Solidarietà ed Emergenza, nel 2021 aveva avviato l’Accademia del Buon Gusto, una scuola di cucina professionale attiva al Lazzaretto di Cagliari, con l’obiettivo di offrire occasioni di riscatto sociale ai giovani più vulnerabili.

Le storie

«Questo progetto è stato anche per me un’esperienza sperimentale», dice Pitzalis, «perché mi ero quasi abituato a lavorare con i ragazzi di Sant’Elia e adesso è stato bellissimo provarlo con quelli di Quartu, ragazzi splendidi che si sono messi in gioco». E allora riecco Michael Vargiu 18 anni già protagonista del video “Bicchiere mezzo vuoto” presentato nei giorni scorsi. Ha le idee ben chiare: «Il mio sogno è fare il cuoco e frequentare questo corso è stato bellissimo». E poi Sara Fanelli 41 anni che racconta: «Sono arrivata qui grazie agli assistenti sociali perché non avevo un lavoro e mi sono divertita tanto, è stato molto interessante». Le basi le aveva già: «ho lavorato nella ristorazione come aiuto cuoco ma qui ho imparato molto. Purtroppo soprattutto per noi donne trovare lavoro è molto difficile». Di fianco a lei Rosa Orrù, 53 anni: «Sono agente di commercio ma una malattia mi ha costretto a lasciare tutto. In questo corso ho trovato un’ancora di salvezza. Mi piace cucinare, adoro i colori e gli odori. Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato questa possibilità .Questa iniziativa è importante sia per chi cerca lavoro, sia per chi cerca un equilibrio».

La speranza

Per l’occasione ieri i ragazzi hanno preparato davvero di tutto. E c’è chi come Daniela Melis 31 anni il lavoro l’ha anche trovato. «Quando ho cominciato il corso ero disoccupata», dice, «adesso invece lavoro come aiuto cuoco. Ci hanno davvero insegnato tanto, a fare la pizza, la pasta fresca, i dolci. Io qualcosa la sapevo già fare ma è stata davvero una buona base per trovare un lavoro». Era disoccupata anche Claudia Massacci 34 anni: «Trovare lavoro non è facile, vogliono sempre gente esperta. Spero adesso di avare un’opportunità. La cucina mi piace e poi durante il corso sono nate anche tante amicizie». «Io», aggiunge Claudia Mereu 38 anni, «mi sono trovata benissimo. Un po’ sapevo cucinare perché quando sei mamma impari per forza. Adesso tutto è possibile. Anche, perché no, andare a Masterchef». E infine l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni: «Questo corso non è un lavoro ma sicuramente è un percorso che da una buona opportunità nel mondo della ristorazione. Ed è un progetto che nemmeno concluso ha già dato sbocchi lavorativi».

