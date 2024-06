Il riscatto di Sassari dal piano strategico di 5 candidati leader 

Le amministrative animano Sassari con il voto di sabato e domenica e i cinque candidati sindaco ostentano sicurezza pur nell’imminenza di un verdetto che ne decreterà il futuro politico. Sarà che per Nicola Lucchi, Gavino Mariotti, Giuseppe Mascia, Mariano Brianda e Giuseppe Palopoli la campagna elettorale protratta, tra sale convegni, parchi, studi tv, è stata sfibrante ma nessuno, o quasi, mostra animosità al contrario delle litigiose comunali del 2019. Resta sotto traccia anche l’inchiesta per associazione mafiosa e segreta nell’inchiesta Monte Nuovo della Dda di Cagliari che ha coinvolto il rettore Gavino Mariotti. A favorire l’impressione di una competizione tra gentlemen pacificati, la sostanziale coincidenza degli argomenti per la rinascita di Sassari così come le soluzioni addotte. Centro storico da riqualificare, Predda Niedda da riconnettere, la futuribile Smart City, i trasporti come cerniera verso porto e aeroporto, la città metropolitana, i rapporti con Regione ed Europa e, soprattutto, i fondi da intercettare, ritornano sulle bocche dei potenziali primi cittadini.

Il riscatto

Consultazione elettorale vista come ultima spiaggia per la salvezza del capoluogo turritano, piegato da un passato di occasioni perse. «La città versa in condizioni disastrose a causa delle politiche degli ultimi 25 anni», afferma Mariotti, rettore dell’Ateneo e leader del centrodestra formato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Riformatori Sardi, Azione con Calenda e Soluzioni per Sassari, Psd’Az, Visione Sassari e Orgogliosamente Sassari. Mariano Brianda invece, portabandiera di Costituente per Sassari, Giovani per Sassari e Generazione Sassari, attacca con: «Le precedenti cinque giunte non hanno risolto alcun problema». I due sopracitati rappresentano l’antitesi dell’agone, nel duello tra contenitore politico e civico, allo stesso modo del Campo Largo, guidato da Giuseppe Mascia, e riedizione locale del progetto di Alessandra Todde, e i Civici, vincitori 5 anni fa, condotti da Nicola Lucchi. Infine l’esperimento a sé di Palopoli con Svegliati Sassari, lista unica che, secondo il suo creatore, ha come unico referente il popolo.

All’opera

Mascia, 49 anni, docente di filosofia, segretario provinciale del Pd, si propone come primus inter pares nella coalizione composta dai dem, 5S, Alleanza Verdi-Sinistra, Futuro Comune, Fare Città, Orizzonte Comune, Sassari Progressista e Solidale. «La mia generazione – afferma – ha ereditato un modello politico ed economico che è entrato in crisi da anni. Dobbiamo lasciare a chi verrà dopo di noi un nuovo campo da gioco». Più cultura, dialogo, recupero della centralità di Sassari nel nord-Ovest, sono le traiettorie principali del suo programma. I cittadini invece, come categoria ontologica, e «la politica come servizio», sono le diagonali che si intersecano nell’idea di Brianda, 69 anni, 42 da magistrato. «Con la Costituente – spiega – abbiamo dialogato dal 2021 con associazioni e comitati e presentiamo il frutto di questo lavoro e delle richieste dei cittadini». Di inevitabile portata universitaria l’elaborato programmatico di Mariotti che punta «su una struttura nella struttura comunale» per intercettare i finanziamenti europei. «Costruiremo un centro di progettazione – riferisce – ci sono centinaia di milioni a disposizione per ridisegnare Sassari, come abbiamo fatto con l’ateneo». E sono 153 quelli incamerati dalla Giunta uscente che ora mette sul piatto Lucchi, 59 anni, avvocato, assessore con varie deleghe nella governance uscente di Nanni Campus. «Il mio lavoro – sottolinea – sarà in continuità con quanto appena realizzato». Grandi opere, centro intermodale in fase di partenza ma anche la candidatura di Sassari come città della cultura il sunto del suo piano civico. Per Giuseppe Palopoli, 61 anni, imprenditore, tutto parte invece dal centro storico. «Ripristiniamo le 600 case del Comune – dice – e diamole alle famiglie e agli artigiani».

Tessuto urbano

Ma ripopolare Sassari Vecchia, portare sicurezza e la rigenerazione urbana sono gli imperativi di tutti i candidati. Nello specifico poi Mascia vuole la «no tax area per le imprese e un patto con l’Agenzia delle Entrate per il controllo delle locazioni»; per Brianda serve «un manager europeo per i finanziamenti, lo studentato diffuso e la Ztl di fine settimana»; Mariotti annuncia «il trasferimento di 600 dipendenti universitari e una segreteria per i 12mila studenti al centro storico così da ricreare un indotto economico»; Lucchi esibisce i trofei della sua Giunta come «Pinqua, la riqualificazione del mercato civico e il Piano del Commercio per far venire la grande distribuzione in centro». E se per molti Predda Niedda, il centro commerciale fuoriporta definito la “Las Vegas sassarese”, va integrata dal Comune una volta che la Regione avrà pagato i debiti con Abbanoa, emergono voci variegate sui disegni per il litorale.

La spiaggia

«Abbiamo solo 600 metri – incalza Mariotti – da metà rotonda di Platamona alla torretta. Bisogna dialogare con gli altri comuni, Sorso e Porto Torres, per sfruttare meglio l’area». Mascia propone «un porticciolo mobile ad Abbacurrente – specifica tra qualche polemica – e in particolare voglio che Sassari non volga le spalle al territorio come in passato». Lucchi parla la variante urbanistica presentata un anno fa, e ancora “in ghiaccio” in Regione, che prevede volumetrie e alberghi sulle decine di chilometri di borgate e coste. L’alfiere del Campo Largo sorride per i riferimenti amici di Todde e ben cinque assessori del territorio, cosa che fa saltare la mosca al naso a Mariotti: «Trovo gravissimo che si vantino e millantino questi rapporti». Allo stesso tempo però lui per primo non nasconde l’endorsement del governo nazionale sulla sua candidatura e i colloqui con il ministro per il Pnrr Raffaele Fitto. In ogni caso Lucchi, Mariotti e Mascia assicurano che Sassari riacquisterà la sua grandeur, facendosi interprete di un territorio che, nel caso del rettore, valicherebbe con abbondanza le mura includendo pure l’alveo gallurese, mentre paiono più tesi sul capoluogo del nord Palopoli e Brianda. Per tutti però, visto l’investimento in senso ampio versato sulla campagna elettorale, tra aggregazioni partitiche e mostra continua della propria persona, la sconfitta rappresenterebbe un esito complesso da digerire. Tanto da allungare sull’8 e il 9 giugno, giorni del voto per oltre 109mila persone, ombre, speranze, e non pochi timori di fallimento.

