Il riscatto di Petagna a 8 milioni 

Ore 20, il calciomercato chiude i battenti. Dalle 20.01 conta solo il campo, anche se resta aperto il mercato degli svincolati e quello di alcuni Paesi come Russia e Arabia Saudita. Per il Cagliari le porte in entrata sono state sigillate con gli ultimi arrivi, i difensori Wieteska e Hatzidiakos (che verrà ufficializzato oggi) e la punta Petagna. Il ds Bonato cercherà di accontentare quei giocatori che al momento non rientrano nei piani di Ranieri o che vorrebbero giocare di più.

Operazione Petagna

Mancava la punta e il tassello è stato inserito con l'arrivo in Sardegna di Andrea Petagna. Operazione portata avanti anche grazie alla collaborazione del Monza, che ha ceduto il giocatore in prestito e darà un sostanzioso contributo per pagarne l'ingaggio. Prestito e diritto di riscatto già fissato a circa 8 milioni. Se il Cagliari, a giugno 2024, dovesse decidere di tenersi Petagna, avrebbe già l'ok del giocatore per un contratto fino al 2026 a cifre decisamente inferiori rispetto a quelle dell'attuale contratto col Monza. Quasi una scommessa, quella dell'ex Spal, che ha fortemente voluto Cagliari e Ranieri, pronto a rimettersi in gioco dopo stagioni non proprio esaltanti. Ha scelto il numero 32.

Ultimi arrivi

Ranieri ha chiuso il discorso sugli acquisti: «Sono soddisfatto, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, siamo a posto così». Con Wieteska (che sulle spalle avrà, invece, il 23) e Petagna, ufficialmente l'ultimo acquisto sarà quello del greco Hatzidiakos. Ieri il difensore ha giocato la sua ultima partita con l'AZ e oggi volerà in Italia, per completare le visite mediche (gran parte già sostenute la settimana scorsa) e poi raggiungere i suoi nuovi compagni direttamente a Bologna, dove dovrebbe seguire la gara dalla tribuna. Ranieri, però, dovrà aspettare prima di poterlo vedere in campo, perché Hatzidiakos (come anche Wieteska e altri rossoblù) subito dopo dovrà raggiungere il ritiro della sua nazionale.

Le uscite

Chiuso il mercato degli acquisti (ben dieci i volti nuovi rispetto alla scorsa stagione), l'ultimo giorno di mercato sarà riservato alle uscite. Il primo della lista è Pereiro, poco propenso ad accettare l'ipotesi di una rescissione del contratto. Si complica anche la partenza di Capradossi, che avrebbe rifiutato il passaggio all'Ascoli. Da valutare, infine, le cessioni in prestito di Kourfalidis (che piace a Ternana e Südtirol) e Desogus (Südtirol), ma non è da escludere la loro permanenza a Cagliari fino a gennaio.

