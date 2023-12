Il riscatto di Giuseppe, uguale a Santa Claus: «Campo con la mia barba» 

La lunga barba bianca, il viso pacioccone, gli occhiali rotondi. Il “vero” Babbo Natale è arrivato a Quartu per la gioia dei bambini a scattare foto a Sa dom’e farra e al parco Matteotti. Niente trucco e parrucco, solo il vestito per Giuseppe Locci 65 anni, disoccupato originario di Sinnai, ingaggiato dall’agenzia Tony live&events, che sembra proprio il nonnino arrivato dritto dritto dalla Lapponia per dare gioia ai bimbi.

E la storia di Giuseppe è proprio una storia di Natale, di dolore e di riscatto da una vita che non è sempre stata gentile.La fortuna è arrivata a un matrimonio. «Ero alle nozze di mio nipote», racconta Giuseppe, «un’agenzia curava l’intrattenimento. Il responsabile mi ha visto al tavolo, non credeva ai suoi occhi, mi è venuto vicino e mi ha detto: ma lei è Babbo Natale! Che ne dice di accompagnarci per le iniziative delle feste?». Un attimo che cambia tutto: «Ero disoccupato e ho detto subito di sì, perché oltre a portare gioia ai bimbi, questo lavoro, chiamiamolo così, mi permette di racimolare qualcosina».

Locci lavorava in un’impresa di manutenzioni stradali. Stipendio sicuro, ma all’improvviso, dieci anni fa, arriva la crisi e la ditta chiude. «Mi sono ritrovato all’improvviso senza lavoro», ricorda, «ma non mi sono perso d’animo. Avevo una casa in costruzione, me la sono finita da solo e poi l’ho venduta per mettere da parte qualche soldo».I tempi però poi si sono fatti più difficili, «ho assistito mio padre malato, ho perso anche mia mamma nel giro di poco tempo. Sono rimasto disoccupato, senza neppure il reddito di cittadinanza». Ma senza neanche perdere il sorriso: «L’incontro in quel ristorante è stato un colpo di fortuna».

Anche perché non è certo da tutti, essere identico a Babbo Natale. «La barba me la curo io, quando faccio lo shampoo ai capelli, lo faccio anche alla barba. Ne sono orgoglioso, non la taglio da tre anni. Mi dicono “chissà quanto tempo passi dal barbiere”, ma io invece non ci vado mai, faccio tutto da solo». La prima volta da Babbo Natale «è stato bellissimo. Adesso mi vogliono tutti, siamo sempre in giro. Mi piace tanto fare le foto con i bambini che si emozionano, mi vogliono bene e io sono contento, ci parlo, gli chiedo che regalo vogliono. Qualcuno mi porta le letterine». D’altronde non è che il travestimento gli porti via molto tempo, «devo mettere solo vestito e cappello rosso e sono pronto: barba e capelli ci sono già».

E a Sa dom’e Farra, i piccolihanno accolto Babbo Natale con grande gioia e non credevano ai loro occhi nemmeno gli adulti.«Quando l’ho visto in quel ristorante ho notato subito la somiglianza», conferma Tony dell’agenzia, «non ci ho pensato un attimo ad arruolarlo». D’altronde agli incontri casuali è abituato: «Oltre a Giuseppe, avevo bisogno anche di un altro Babbo Natale che fosse il più somigliante possibile. Un giorno ero fermo al semaforo a Sinnai e ho visto accanto a me un signore corpulento che gli somigliava tantissimo. L’ho seguito da Sestu fino a Monserrato e alla fine ho preso anche lui».

