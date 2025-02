Il “riscatto” di Adopo, Zortea e Piccoli 

Una prestazione da uomo ovunque, un quasi gol dell'ex e una partita di sostanza pur senza avere occasioni. È il resoconto della prova dei tre giocatori del Cagliari acquistati in estate dall'Atalanta: Michel Adopo, Nadir Zortea e Roberto Piccoli, mentre José Luis Palomino non ha giocato. La scena se l'è presa il centrocampista, che ha stravinto il duello con l'altro ex Ibrahim Sulemana (ieri alla prima da titolare in stagione) e dato un'altra grande impressione sulle sue capacità di far combaciare quantità e qualità. Se doveva essere un’esame di maturità l'ha passato a pieni voti: ha retto l'urto col centrocampo dell'Atalanta (anche quando sono entrati Éderson e de Roon), dato continuità alla prova col Parma, fornito un apporto in fase difensiva e non si è negato qualche sortita offensiva, come con l'assist per il tiro di Deiola vicino all'incrocio. E il riscatto, fissato a 4 milioni, continua a essere una cifra interessante per un giocatore con ancora tanti margini di crescita.

I bomber

Dei 26 gol segnati dal Cagliari in 25 giornate, quasi la metà sono stati realizzati dai soli Piccoli (6) e Zortea (5), i migliori marcatori dei rossoblù. Anche per loro ieri è stata una partita particolare, con l'esterno alla prima volta al Gewiss Stadium dopo aver lasciato l'Atalanta: a Cagliari si è trasferito a titolo definitivo, perché non voleva più cambiare squadra in prestito ogni sei mesi e cercava un club che gli desse fiducia. Che ha quasi ripagato al 71’, quando solo una deviazione di un avversario ha impedito che il suo tiro finisse nello specchio e in rete. Per Piccoli invece partita di sacrificio, con appena 39 palloni giocati (il dato più basso fra i rossoblù titolari) e senza conclusioni. Ma ha avuto lo stesso un impatto positivo, in attesa di trovare altri gol pesanti per la salvezza e per convincere il Cagliari a investire i 12 milioni per riscattarlo.