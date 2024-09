Il riscatto dell’Inter passa per Udine 

Passa per Udine il riscatto dell’Inter dopo la bruciante sconfitta nel derby. Un vero banco di prova per la squadra di Inzaghi oggi contro i friulani, tra le rivelazioni in questo avvio di campionato e a loro volta reduci dal ko in casa della Roma.

Esame Inter

Piove sul bagnato in casa nerazzurra con l’indisponibilità di Barella sino a dopo la sosta. Al suo posto ci sarà Frattesi. Previste novità nell’undici iniziale con diversi nodi ancora da sciogliere. Alcune certezze però ci sono già: l'impiego di Bisseck con Acerbi e Bastoni nel terzetto difensivo. Test importante anche per l’Udinese, che vuole dimostrare che lo scivolone dell’Olimpico è stato soltanto un incidente di percorso e punta a restare il più possibile ai vertici della classifica. Il fischio d’inizio al Bluenergy Stadium è fissato per le 15.

Dea sotto tiro

E spera di riscattarsi anche l’Atalanta, battuta a sorpresa a Bergamo dal Como nel posticipo dell’ultimo turno, ulteriormente posticipato a martedì per la pioggia. Gasperini predica umiltà ma, allo stesso tempo, si aspetta risposte importanti dai suoi giocatori. Dall’altra parte, il nuovo Bologna di Italiano, dopo il blitz di Monza, cerca il primo successo al Dall’Ara. Il via alle 20.45.

