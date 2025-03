Il Ris torna nella casa del duplice delitto 

L’appartamento nel palazzo di via Ghibli, dove più di tre mesi fa sono stati trovati i corpi senza vita di Luigi Gulisano e Marisa Dessì, 79 e 82 anni, ieri mattina è stato riaperto per due ore dai Ris di Cagliari. Gli investigatori sono andati alla ricerca di nuove eventuali tracce e prove nell’inchiesta per duplice omicidio che ha portato in carcere, un mese dopo il delitto, il figlio minore della coppia, il 44enne Claudio, accusato di aver avvelenato gli anziani genitori per motivi economici. Sono stati svolti degli accertamenti tecnici e sono stati prelevati degli oggetti su cui dovranno essere eseguite delle analisi. Era presente anche Luigi Sanna, l’avvocato dell’indagato, e il secondo figlio della coppia, Davide, ritenuto estraneo ai fatti e assistito come persona offesa dall’avvocato Gianluca Aste, autorizzato dalla Procura a recuperare delle chiavi.

Il lavoro

Gli esperti del Ris si sono concentrati nuovamente su alcuni arredi presenti nello studio, la stanza in cui sono stati trovati i corpi di Luigi Gulisano e della moglie. Si cercano eventuali tracce di dna su un divano e su dei cuscini. Prelevati anche altri oggetti, come un mazzo di chiavi e l’orologio del 79enne. Inoltre gli specialisti dei carabinieri hanno verificato alcuni particolari emersi nel confronto tra le fotografie scattate durante i primissimi rilievi dai colleghi della compagnia di Cagliari e quelle successive effettuate appunto dai Ris.

Riscontri tecnici

A distanza di quasi tre mesi (i corpi senza vita dei coniugi sono stati ritrovati dal figlio Claudio lo scorso 5 dicembre) dunque vanno avanti le indagini tecniche e scientifiche. Sono stati coinvolti anche gli specialisti del Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche (Racis) di Roma per svolgere, nei laboratori della caserma Salvo D’Acquisto, gli accertamenti sugli smartphone, sui computer e sui software installati negli apparecchi degli anziani e del figlio 44enne arrestato dopo meno di un mese col sospetto di averli avvelenati. Claudio Gulisano si trova in carcere dallo scorso 30 dicembre: si è subito professato del tutto estraneo ai fatti. Secondo i carabinieri della stazione di San Bartolomeo, del Nucleo operativo della Compagnia e del nucleo investigativo provinciale, nell’inchiesta coordinata dalla pm Rossana Allieri, il figlio più piccolo avrebbe avvelenato i genitori con nitrito di sodio. Gli indizi principali sul suo conto sono: un messaggio (inviato dal telefono del padre la mattina del 5 dicembre quando l’anziano e la moglie erano già morti) che giustificherebbe poi dei bonifici effettuati a suo vantaggio dal conto dei genitori (si parla di 20mila euro). Intanto i due corpi restano ancora sotto sequestro.

