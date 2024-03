Il Ris: «Le ossa sono di Luigi Dessì»  

«Ci dispiace doverle dare una brutta notizia proprio a Pasqua: i resti che abbiamo analizzato appartengono a sua padre». Ma Luisa Dessì ha, invece, tirato un sospiro di sollievo dopo la telefonata da parte dei carabinieri del Ris. «È una liberazione, la fine di un incubo», ha sospirato la figlia di Luigi Dessì, il pensionato 74enne di Armungia scomparso a San Vito nel 2017. Una “liberazione” che è arrivata proprio grazie alla professionalità del Reparto investigazioni scientifiche di Cagliari. A ricostruire la vicenda è Gianfranco Piscitelli, l’avvocato presidente di Penelope Sardegna, l’associazione che si occupa degli scomparsi. «Nel 2020», racconta il legale, «erano state trovate ossa umane, in particolare, un cranio, sul monte Narba a San Vito. Il pm le ha affidate a un genetista. E, per 4 anni, non se ne è saputo più niente. Poi, qualche giorno fa, l’esperto ha detto che quelle ossa erano troppo degradate e che, quindi, era impossibile scoprire chi era la persona a cui appartenevano».

La svolta

Quattro anni di silenzio. E poi la svolta decisiva. «Le ossa», riprende Piscitelli, «sono state inviate ai Ris venerdì scorso: gli esperti del reparto guidato dal colonnello Andrea Berti hanno cominciato ad analizzarle lunedì e, due giorni dopo, sono stati in grado di dare gli esiti analitici. Quelle ossa appartengono proprio al pensionato di Armungia scomparso a giugno di sette anni». La fine di un incubo per Luisa Dessì e per tutta la sua famiglia. «Nella disgrazia di aver perso mio padre», spiega la donna, «adesso però abbiamo finalmente un posto dove piangerlo. Per questa ragione, tutti, a cominciare da mia madre, siamo un po’ più sollevati». Ancora incerta la data del funerale. «Dipende da quando i resti saranno consegnati all’agenzia funebre. La cerimonia sarà mercoledì o giovedì». Ci sarà tutto il paese. «Perché», interviene il sindaco Antonio Quartu, «questa tragedia ha colpito l’intera Armungia. Luigi Dessì sarà il primo a riposarsi nell’ossario che abbiamo appena finito di costruire».

La tragedia

Dessì, rientrato definitivamente dalla Germania da appena una settimana, in quel lontano 26 giugno accompagnò la moglie da parrucchiera a San Vito. Un attimo di distrazione e l’uomo, alle prese con i primi sintomi dell’Alzheimer, si diresse verso le campagne. «Ci siamo mobilitati immediatamente», riprende la figlia, «per cercarlo». Una ricerca come raramente se ne sono viste in passato. «Ho fatto la pazzia, visti i costi, di affittare un elicottero che faceva la spola tra Cagliari e Olbia mentre mio fratello ha attivato tutti i suoi amici cacciatori. Abbiamo anche utilizzato i droni. Ma, nonostante le ricerche siano andate avanti per un mese, non siamo riusciti a trovarlo. Quel giorno c’erano 45 gradi: probabilmente ha avuto un malore e si è accasciato». Le due sorelle e i due fratelli di Luisa Dessì sono tornati in Germania, ormai rassegnati. Poi, nel 2020, il ritrovamento delle ossa da parte di un cercatore di funghi. E questa settimana il verdetto. Quelle ossa sono di Luigi Dessì.

