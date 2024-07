Il Ris: è il sangue di Francesca 

Il sangue rinvenuto tra le rocce lungo l’Orientale Sarda, così come il brandello di felpa, il beauty case e il bite dentale trovati nella stessa zona sono di Francesca Deidda, la 42enne di Elmas residente a San Sperate di cui si sono perse le tracce il 10 maggio scorso. Lo hanno accertato le analisi di laboratorio del Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma di Cagliari, confermando il riconoscimento investigativo dell’apparecchio odontoiatrico effettuato nei giorni scorsi dal tecnico che l’aveva realizzato sul calco dentale della giovane donna. Per gli inquirenti della Procura, che dalla serata di ieri stanno cercando il corpo anche con l’ausilio dei cani molecolari, la donna – impiegata in un call center – sarebbe stata uccisa dal marito, Igor Sollai, di un anno più grande, che poi si sarebbe anche disfatto del cadavere, continuando a messaggiare con il telefono della moglie sino a fine mese per convincere familiari e colleghi che si fosse allontanata volontariamente.

Le indagini

La svolta è arrivata ieri dai laboratori del Ris nella caserma di San Bartolomeo, dove gli specialisti in genetica dei carabinieri stavano esaminando da giorni i reperti recuperati ai margini della Statale 125, tra il 35° e il 36° chilometro, nei pressi del “Ponte romano”, al confine tra San Vito e Sinnai. La quantità di materiale biologico ora nelle mani degli inquirenti è tale che gli accertamenti si potranno anche ripetere in futuro, eventualmente su richiesta dei consulenti di fiducia dei difensori, Laura Pirarba e Carlo Demurtas. La comparazione del Dna e la certezza che si tratti dell’apparecchio dentale e del sangue di Francesca Deidda in qualche modo complicano il quadro indiziario a carico del marito, che dal carcere di Uta continua a proclamarsi innocente. Domani è fissato un nuovo interrogatorio davanti al pm Marco Cocco che ieri ha notificato ai difensori le novità tecniche, in particolare l’esito degli accertamenti dei Ris, ma che vede impegnati da settimane anche gli esperti del Ros e i militari della Compagnia di Iglesias.

I cani molecolari

Nel frattempo ieri pomeriggio la task-force allestita dalla Procura per cercare il corpo della donna è tornata nei pressi del “Ponte romano”, ora con i cani da cadavere arrivati dall’Umbria. Visto il gran caldo, gli animali specializzati nell’individuare i corpi hanno dovuto fare un’attività di ambientamento: oggi saranno operativi e potranno proseguire la ricerca, partendo proprio dal punto dov’è stato trovato il sangue della 42enne. Gli investigatori starebbero seguendo delle tracce ben precise, incrociando i dati estrapolati dalle celle telefoniche agganciate da Igor Sollai a partire dal giorno della scomparsa della moglie, con quelli del Gps montato nel furgoncino utilizzato dall’autotrasportatore per effettuare delle consegne. L’esame di quei dati avrebbe consentito, la scorsa settimana, di recuperare la felpa, il bite dentale, l’accappatoio e il beauty case della giovane.

L’interrogatorio

E domani Igor Sollai tornerà davanti al pm Cocco per un nuovo interrogatorio. Dal giorno del suo arresto si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere: dal carcere continua a negare di aver ucciso la moglie, ripetendo che si sarebbe allontanata volontariamente dopo la decisione di prendere un periodo di riflessione. Prima di essere arrestato, ai familiari aveva detto di averla lasciata a due persone che vivrebbero nella zona di San Gregorio: un luogo non lontano da dove sono stati trovati sangue e reperti.

RIPRODUZIONE RISERVATA