Il Ris conferma: è Francesca 

Secondo il Ris il corpo senza vita ritrovato giovedì nella campagna di San Vito è quello di Francesca Deidda. È stato sufficiente l’analisi del Dna sulle unghie per accertare che si tratta della 42enne di Elmas scomparsa due mesi fa. Il corpo era in stato di decomposizione, parzialmente liquefatto e mummificato. «Eravamo certi che fosse lei, non avevamo alcun dubbio – commenta l’avvocato Gianfranco Piscitelli, nominato dai familiari della donna – adesso abbiamo anche il riscontro scientifico». L’autopsia verrà eseguita alla fine del mese dopo una serie di accertamenti e perizie che necessitano di tempi tecnici per essere portati a termine. Verrà eseguita una Tac per un esame esterno del corpo ritrovato all’interno di un borsone sportivo abbandonato in un bosco a poca distanza dal ponte romano di San Vito.

Gli esami

Il corpo è stato portato nell’istituto di medicina legale dell’ospedale Brotzu. L’incarico per l’autopsia è stato conferito a Roberto Demontis. Nei prossimi giorni verranno nominati anche un antropologo forense, un entomologo e un genetista (potrebbe arrivare dalla Penisola). Intanto ieri sono stati prelevati campioni dei tessuti per il test del Dna e delle larve (presenti sul corpo della donna), le cui analisi consentiranno di stabilire esattamente la data della morte. Secondo gli investigatori la donna sarebbe stata uccisa la sera del 10 maggio. Intanto è stato stilato il calendario per una serie di accertamenti ritenuti fondamentali nell’inchiesta. Lunedì prossimo riprenderà l’interrogatorio di Igor Sollai, il marito di Francesca Deidda arrestato per omicidio e occultamento di cadavere. L’uomo giovedì mattina ha ribadito di essere innocente. Verrà risentito alla luce della svolta nelle indagini, ovvero dopo il ritrovamento del corpo della donna. Martedì prossimo si procederà con l’esame di 22 reperti recuperati nella casa della coppia, il 24 luglio i tecnici dei carabinieri eseguiranno una perizia sull’auto di Igor Sollai (una Toyota Yaris). Il giorno seguente è previsto un sopralluogo nell’appartamento di San Sperate, dove abitavano i due.

Le indagini

Resta ancora da stabilire come sia stata uccisa Francesca Deidda. Con un corpo contundente, con un’arma da fuoco, durante una colluttazione? Sicuramente non è stata assassinata nel punto in cui è stato ritrovato il suo corpo. Restano tanti interrogativi. Chi ha portato il borsone a poca distanza dal ponte romano? Era accompagnato da altre persone? Come mai è stato scelto proprio quel punto dove la strada si restringe ed è impossibile lasciare la macchina in sosta? Resta ancora da accertare coma mai i brandelli dei vestiti e il bite dentale di Francesca Deidda siano stati abbandonati su un anfratto della stessa Orientale a cinquecento metri dalla zona dove il cane Bayla (dell’unità cinofila dei carabinieri di Bologna) giovedì ha consentito ai militari di ritrovare il borsone con all'interno il corpo senza vita dalla 42enne. L’attività investigativa - coordinata da pm Marco Cocco, in collaborazione con il tenente colonnello Davide Credidio, il maggiore Fabio Alfieri e il Ris - continua senza sosta. Questa mattina nel carcere di Uta è in programma un nuovo colloquio tra Igor Sollai e l’avvocato difensore Carlo Demurtas. Durante l’interrogatorio dello scorso giovedì Sollai ha ribadito di essere innocente.

