«Il ripetitore è pericoloso» 

A Siniscola in via Filzi c’è un ripetitore di proprietà di Telecom Italia che non sarebbe protetto in maniera adeguata. A segnalarlo è il sindaco Gian Luigi Farris che si lamenta del fatto che il sito viene frequentato dai bambini i quali si divertono pericolosamente a salire sul traliccio dove sono sistemati i ripetitori telefonici.

Farris chiede quindi al gestore telefonico di mettere in sicurezza il sito è invita i genitori dei ragazzi ad una maggiore attenzione verso i figli per scongiurare i rischi che derivano dal pericolosissimo comportamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA