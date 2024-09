Il rione si prende cura della colonia felina 

Nel tranquillo quartiere Freccia Verde, i residenti si sono uniti attorno a una missione speciale: prendersi cura di una colonia di gatti randagi che vivono nei pressi del parco di via Solarussa. Fino a poco tempo fa, era una sola persona a occuparsi di loro, ma quando la sua salute ha iniziato a vacillare, Natasha Dessì ha deciso di farsi avanti: «Da sola però non riesco a gestirli tutti», racconta mentre i gatti le si avvicinano curiosi.Così, c’è stato uno sforzo collettivo: i residenti hanno adottato la colonia, fornendo ogni giorno cibo e acqua. Ma ora si pone una sfida più grande: la sterilizzazione. «Il rischio è che la colonia cresca troppo rapidamente, e questo è un problema che non possiamo ignorare», spiega la donna.

La collaborazione

«I gatti sono molti e la colonia continua a crescere. Diversi residenti della zona stanno collaborando per raccogliere cibo e dar loro da mangiare ogni giorno, ma non basta. Il problema è la sterilizzazione, troppo onerosa per me».Il rischio, come sottolinea Dessì, è che con i primi accoppiamenti aumenti esponenzialmente la popolazione felina, portando così a una situazione fuori controllo. «Ogni gatto può partorire quattro o cinque cuccioli. Immaginiamo cosa potrebbe diventare questo posto. Insieme ai vicini stiamo facendo il possibile, ma senza interventi mirati il numero dei gatti potrebbe davvero crescere in modo insostenibile», ribadisce.

L’appello

Il problema non è solo economico. Il comune di Quartucciu, secondo la Dessì, sembra ignorare completamente la situazione. «Dice di non avere fondi, eppure si occupa dei cani nei canili. Ma i gatti sono lasciati fuori da ogni tutela, come se non esistessero. Non capisco perché, sono animali importanti per il territorio quanto i cani», evidenzia ancora, chiarendo però di non volere soldi. La solidarietà dei residenti, in termini di donazioni per il cibo, non manca. Quello di cui ha bisogno è l'aiuto di un’associazione che possa intervenire per la sterilizzazione, appoggiandosi a un veterinario di fiducia. «La mia priorità è evitare che la colonia cresca troppo e che i gatti soffrano la fame. Stiamo già sterilizzando uno di loro, ma serve molto di più».Il quartiere Freccia Verde ha ormai adottato la colonia felina, ma la speranza è che un’associazione o lo stesso Comune si faccia avanti per il bene dei pelosetti. Natasha Dessì e i suoi vicini non vogliono che gli sforzi di chi ha tanto fatto per questi gatti vengano vanificati. «Abbiamo bisogno di proteggerli, non solo sfamandoli, ma garantendo loro un futuro dignitoso che passa dalla sterilizzazione», conclude con la ferma determinazione di chi sa che la comunità può fare la differenza.

