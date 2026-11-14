Per il quartiere Is Boinargius sarà disposto un piano integrato di riordino urbano (Piru) per recuperare aree urbane degradate o poco utilizzate con interventi di coesione e mobilità urbana. «Stiamo rivedendo il più ampio progetto di riqualificazione del 2018 per adeguarlo alle esigenze ormai mutate del quartiere. La redazione del Piru è necessaria perché ci permetterà di trovare soluzioni per rimarginare le ferite urbane tra il centro e il quartiere, incrementando il verde e di restituendo ai cittadini porzioni urbane dimenticate, dando spazio alla mobilità sostenibile e al benessere», spiega l’assessore Federico Pilloni. In quest’ottica è stato affidata la progettazione per 100mila euro. «Il percorso sarà di natura partecipativa: le bozze saranno discussa con i cittadini».

I fondi sono già disponibili grazie al lavoro svolto dalla precedente amministrazione targata De Fanti con l’adesione al bando regionale finanziato nel 2022 per un complessivo di 1,27 milioni di euro. «Avevano avviato un programma di riqualificazione per migliorare la vita dei cittadini residenti e in particolare quelli che vivono nella zona dei palazzi Area», sostiene Marcello Serru, ex vicesindaco, ora in minoranza. Simona Cogoni, consigliera di opposizione ribadisce: «Qualsiasi azione che porti miglioramenti è necessaria per superare l’isolamento e la disuguaglianza che i cittadini vivono. Per loro, recarsi in centro, viene vissuto quasi come spostarsi in una realtà diversa, generando la sensazione di essere considerati cittadini di “serie B”».

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