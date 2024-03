Il rione Is Boinargius in festa: riapre la chiesa di don Bosco 

La chiesa di don Bosco, domani, nella ricorrenza della benedizione delle palme, riapre le sue porte ai residenti del quartiere de Is Boinargius. Fu costruita nel 1984, in Via Luigi Einaudi.

Dopo 40 anni necessitava d’interveniti urgenti. I lavori di restauro del tetto, si erano resi indispensabili dopo le infiltrazioni d’acqua. La comunicazione avvenne una domenica, durante l’omelia, don Claudio annunciò ai fedeli presenti che l’edificio richiedeva urgenti interventi di restauro, dopo più di quaranta anni dalla sua costruzione. Il parroco dovette chiudere ai fedeli per ragioni di opportunità e sicurezza pubblica. Tutta la comunità e l’amministrazione comunale avevano da subito espresso dispiacere, ma auspicarono un veloce riapertura.Il cantiere di ristrutturazione ha interessato vari punti della chiesa, i lavori hanno restituito la piena agibilità del luminoso interno e, contestualmente l’utilizzazione degli spazi.

Soddisfatto il parroco di Claudio Marras commenta: «Durante questi mesi ho sofferto perché utilizzando solo i locali dell’oratorio. Durante i lavori sono stato sostenuto da presenza dell'architetto Giulia Collu sempre presente e disponibile. Il vescovo padre Roberto Carboni, mi telefonava quasi ogni giorno. Ringrazio anche il Comune per il sostegno. Per terminare i lavori manca ancora il rifacimento della casa canonica. La speranza è che la collettività riesca a capire quanti sforzi siano stati fatti per realizzare questa ristrutturazione».

