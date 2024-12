Il rione fantasma senza luci né strade 

Da una parte ci sono le luci dei vicini centri commerciali di via Stazione, dall’altra quelle dell’adiacente rione Carbonia 2. In mezzo ci sono loro, costretti all’ennesimo Natale senza strade, illuminazione pubblica, né marciapiedi. Privi dei servizi urbanistici di base nonostante, sostengono, siano stati pagati tutti gli oneri di urbanizzazione. È questa la situazione vissuta da una ventina di famiglie residenti nel triangolo edilizio fra Carbonia 2 e via Costituente, nel mini quartiere di via delle Magnolie e via dei Giacinti.

La storia

Le loro case sono sorte circa 20-25 anni fa non sotto forma di Piano di zona come quelle dell’adiacente rione Carbonia 2, ma in una lottizzazione privata che aveva sottoscritto una convenzione con il Comune (anche al termine di un faticoso contenzioso dopo dissidi con la coop edilizia) per la realizzazione delle opere. «Dissidi – ricorda Carlo Benassi, uno dei residenti – che avevamo risolto sborsando oltre 240mila euro proprio per chiudere il contenzioso, pagare i presunti debiti e ricavare fondi per le urbanizzazioni: nulla di tutto ciò si è concretizzato e viviamo come fossimo in aperta campagna». Il pessimo biglietto da visita è già la strada d’accesso al quartiere: uno sterrato ricolmo di buche a un centinaio di metri dallo stadio Zoboli, che scavalca un canale cementato ai cui lati c’è una giungla di canne che a ogni estate è presa di mira dagli incendiari: è già accaduto che i residenti si siano ritrovati il fuoco a cinquanta metri da casa. Una volta dentro il rione, poi, solo strade sterrate, fango, buio pesto: non c’è nemmeno un lampione. «E allagamenti – ricorda Paolo Diana, altro residente – in passato ci siamo già ritrovati con gli scantinati allagati e una volta la forza l’acqua ha anche abbattuto una basculante: nessuno sta chiedendo interventi extra ma nell’attesa di quanto ci è dovuto non sarebbe male stendere un po’ di ghiaia per rendere transitabili almeno le strade interne». I residenti insistono su un punto: «Non stiamo chiedendo l’elemosina – ribadisce Giuliana Rivetta, altra abitante del rione – ma che venga eseguito quello per cui abbiamo sborsato fior di quattrini già cinque anni fa». In base alla suddivisione delle quote, ci sono famiglie che hanno pagato fra i 15 e i 20mila euro.

Il Comune

«Abbiamo dato l’incarico per la progettazione - replica l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – il ritardo deriva dalla verifica del fondo preliminare vincolato con l’auspicio che questo sia sufficiente: abbiamo comunque imposto un cambio di passo di cui vedremo gli effetti nel nuovo anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA