Il rione Dedalo preso d’assalto dai moscerini 

Sta creando sorpresa e anche un po’ di disagi l’invasione di insetti a cui si assiste in questi giorni nel quartiere Dedalo a Sestu. I minuscoli moscerini sono in numero così grande da essere visibili anche da lontano sui muri delle case.

Come racconta Carlo Sala, che abita in vico II Bruxelles, il punto più interessato dal fenomeno, «sono apparsi all’improvviso, e non riusciamo a capire di che insetti si tratti, per fortuna non pungono ma fa comunque impressione vederne così tanti». Nel quartiere si discute e girano tante voci ma l’ipotesi più diffusa vuole che siano arrivati a causa dei lavori per un cantiere vicino, forse con le uova dei piccoli animaletti portate da un tendone montato sul posto. Nella serata di giovedì nella zona è arrivata anche la Polizia Locale che ha segnalato la situazione al Comune, ma già ieri sera il problema sembrava rientrato, e molti insetti non c’erano più. È comunque possibile richiedere gratuitamente disinfestazioni nel sito del Comune, compilando un apposito modulo.

