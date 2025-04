Il rione curato dai cittadini 

Il decoro urbano che si tramanda di generazione in generazione, sensibilizzando i giovani al senso civico e alla tutela del patrimonio storico locale. Lo sanno bene le famiglie Fais, Botti e Congias di Desulo che ogni anno ripuliscono più parti del rione di Frumene, in cui risiedono da decenni, valorizzandone gli scorci.ella mattinata di domenica, il ripetersi dell’iniziativa, con i volontari che, armati di scope, rastrelli e decespugliatori, hanno ridato luce alla vie Fratelli Floris, Dante, Montello e Carlo Alberto, nella parte a valle dell’abitato.

«Si tratta di una vera e propria giornata ecologica, che portiamo avanti da anni per rendere più accogliente il nostro vicinato», racconta Mario Botti, tra i promotori, per poi porre l’accento «su una manifestazione spontanea che vuole supportare il lavoro che già svolgono gli operai comunali».Per questo Botti, rilancia: «Non aspettiamo che siano gli operai incaricati a provvedere a ciò. Anzi, siamo ben lieti di farlo noi, spendendo il nostro tempo in un qualcosa di utile. Il rione è abitato da diversi anziani che, benché si rendano utili a fare quel che possono, non riescono a sistemare e siepi, marciapiedi e altri angoli più impegnativi».

Una vera e propria festa ambientale con adulti e giovanissimi uniti per lo stesso obiettivo: «La qualità della vita del nostro paese - dice Mario Botti - passa anche per queste azioni, indirizzando i nostri figli al rispetto della cosa pubblica. Vedere che i ragazzi siamo felici di essere parte attiva del decoro urbano ci emoziona, e lascia sperare in un futuro in cui mettano in pratica i valori che cerchiamo di trasmettergli».

Il sindaco

Per il sindaco Gian Cristian Melis «quello delle famiglie Botti, Fais e Congias un esempio di cittadinanza attiva che ci rende particolarmente fieri. Il valore aggiunto, sta nel fatto che i promotori sensibilizzino i loro figli alla cura e al rispetto di uno dei rioni storici della nostra comunità».

Conclude Melis: «L’impegno degli amici di Frumene, rappresenta uno stimolo e motivo di ispirazione per tutti noi. Stiamo lavorando a varie iniziative ambientali in cui coinvolgeremo tutti i cittadini, con una particolare attenzione ai giovanissimi».

