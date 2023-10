Il rio Terramaistus fa paura 

Preoccupazioni a Guspini per le condizioni in cui versa il rio Terramaistus: in alcuni punti gli argini non esistono più a cause delle frane avvenute lo scorso anno e il corso d’acqua, in alcuni punti, è completamente ostruito da canne, erbacce e sterpaglie, oltre che da rifiuti di vario genere. È meglio intervenire subito, prima che si verifichino situazioni di disagio o di pericolo a causa di piogge o temporali, chiedono diversi proprietari di terreni vicini al corso d’acqua che nasce dal Linas. «Basta un temporale – avverte Edmondo Usai – per allagare le campagne e provocare disastri idrogeologici. L’altro giorno mentre ero a caccia non riuscivo a attraversare l’agro perché già con le poche piogge di quest’anno le campagne accanto al ponte del vecchio tracciato ferroviario erano completamente intransitabili a piedi e in macchina. In alcuni punti del fiume – prosegue – detriti e cataste di canne ostruiscono il normale deflusso delle acque. Se l’alveo del fiume non viene ripulito immediatamente, alla prima pioggia consistente nella località ‘sa pompa’ ostruito da un tappo di canne e detriti l’acqua invaderà i poderi dell’intera zona. Se chi di pertinenza non interviene a pulire il fondo dai detriti nel tratto del fiume tra la strada per San Gavino e l'ex ferrovia e anche oltre, prima o poi il Terramaistus farà parlare di sé, perché è diventato una giungla».

Manutenzioni

Forte apprensione anche da parte del direttore sanitario della Comunità Betania posta nelle vicinanze del fiume: «Abbiamo terreni riservati alle attività degli ospiti della nostra comunità – lamenta – ma già da alcuni anni non li possiamo usare. C’è anche il pericolo che qualche ricoverato possa finire nei ristagni d’acqua che si stanno formando».

Gli fa eco Giovanni Pusceddu: «Anche nel tratto dalla strada per San Gavino all’incrocio con la strada per Arbus e Gonnosfanadiga il letto del fiume non esiste più. Se arriva un temporale saranno guai».

«Pericoli ignorati»

«Il fiume di per sé non fa mai danni», dice Laura Cadeddu, ecologista: «Anzi, tra le tante cose positive rappresenta anche il motore vitale per la fertilità e la rigenerazione dei suoli, sempre se non vengono invasi da rifiuti, liquidi e solidi, come avviene lungo il Terramaistus e in altri luoghi. Il fiume invece fa male se gli vengono sottratti gli spazi di sua pertinenza: l’acqua, inevitabilmente, se ne riappropria. I responsabili dei controlli ignorano il pericolo degli spazi ostruiti nel fiume, senza preoccuparsene più di tanto».

