Il rio Mannu fa ancora paura 

La pulizia per il momento è solo parziale. Se a valle alberi e arbusti sono stati eliminati, a monte il rio Mannu, in alcuni tratti, risulta completamente nascosto dalla vegetazione. Le decine di residenti della zona rurale di Villa San Pietro hanno ancora negli occhi le terribili immagini dell’alluvione di tre anni fa, quando il fiume che attraversa il paese per poi raggiungere Pula aveva sommerso diverse abitazioni e aziende agricole. Il timore è che la mancata pulizia della parte alta del corso d’acqua possa rimettere nuovamente in ginocchio l’intera zona e interrompere i collegamenti con il resto del paese.

Il comitato

Preoccupati dal rischio di una nuova esondazione del fiume, i cittadini chiedono l’intervento del Comune e della Città metropolitana. «La situazione è la stessa di un anno fa, dopo gli interventi portati avanti nel tratto finale del rio Mannu nulla è stato fatto - raccontano i residenti, che hanno dato vita a un comitato per rivendicare la pulizia del corso d’acqua - vorremmo capire per quale motivo i lavori non sono stati ultimati».

Il timore

La preoccupazione di chi vive a stretto contatto con il fiume che nel novembre di tre anni fa, complici anche i suoi affluenti solitamente asciutti e diventati improvvisamente torrenti gonfi d’acqua, aveva provocato danni e terrorizzato i residenti, è che il rio Mannu possa ancora colpire duramente le zone come Sa Musciurida. «Abbiamo visto nelle ultime settimane in altre zone dell’Isola come siano sempre più intensi e carichi di pioggia gli acquazzoni - dicono i residenti - non vorremmo che, a causa di un fiume ancora ostruito da alberi e fitti cespugli, il rio Mannu si trasformasse in una minaccia».

Il Comune

La sindaca, Marina Madeddu, ricorda come la competenza dei corsi intercomunali sia della Città metropolitana, con la quale si è confrontata anche di recente per discutere del rio Mannu: «I tecnici del Servizio idrogeologico hanno effettuato un sopralluogo nelle zone in cui è necessario intervenire: gli uffici hanno avviato la procedura per l’assegnazione dei lavori, mi è stato spiegato che i lavori inizieranno entro poche settimane. Se la parte a monte ancora non è stata ripulita, a valle l’alveo del fiume è stato completamente liberato da alberi e arbusti e non ci sono rischi. Noi come Comune abbiamo sistemato il canale che scorre dentro il centro abitato per evitare ogni rischio. Ma per il futuro sarà necessario discutere con la Regione un piano per rivedere la conformazione dei corsi d’acqua del territorio».

