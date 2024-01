Il rio Malu? Marrone e puzzolente 

Acqua non limpida ma di colore marroncino e odori nauseabondi: si è presentato così per diversi giorni, nel tratto che attraversa il territorio di San Gavino il Flumini Mannu, che qui prende il nome di rio Malu. A monte il rio scorre a poche centinaia di metri dall’impianto di depurazione delle acque reflue che fa capo al consorzio industriale di Villacidro, per poi scendere dalla zona del consorzio industriale di Villacidro fino ad attraversare la zona artigianale di San Gavino, vicino alle imprese cittadine, e proseguire in direzione Pabillonis.

Parla un allevatore

A notare l’insolito colore delle acque sono stati diversi agricoltori e allevatori sangavinesi. Per esempio Salvatore Piras, 49 anni, che ha un gregge di pecore nelle vicinanze del rio Malu in località “Figu Niedda”: «Temo che la causa sia la cattiva depurazione delle acque reflue, con il rischio di inquinamento delle vicine falde acquifere che passano nei terreni sottostanti. Io ho molta paura per il mio pozzo artesiano, da cui attingo l’acqua per abbeverare le mie pecore: se dovesse risultare una contaminazione con batteri fecali sarebbe una mazzata. Non potrei neppure lavare l’impianto della mungitrice». Ma i problemi non sarebbero soltanto suoi: «Queste acque – avverte Piras – passano a San Gavino e nei paesi circostanti fino a riversarsi nello stagno di Marceddì. Ho segnalato il fenomeno al sindaco di San Gavino Monreale Carlo Tomasi». E Tomasi ha fatto fare subito le verifiche del caso.

Il comandante dei vigili

Ieri, a prima vista, l’aspetto del rio Malu non mostrava le anomalie registrate nei giorni scorsi, come rimarca il comandante dei vigili urbani Massimiliano Orrù: «Di mattina ho dato un’occhiata nel tratto della zona Pip (piano insediamenti produttivi) ma non ho rivelato alcun segno visibile di possibile inquinamento. Probabilmente sarà altrove, forse in territorio di Villacidro. In caso di inquinamento sovracomunale dovrebbero intervenire la Provincia e l’Arpas per fare i campionamenti, ma qui mi pare che al momento non ci sia bisogno di nulla. Per sapere con certezza se vi è un inquinamento delle acque – conclude il comandante – bisogna fare dei campionamenti e un’analisi».

Asl e Consorzio

Al momento alla Asl del Medio Campidano non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale, e il presidente del Consorzio industriale Enrico Caboni fa presente che non risulta uno sversamento del genere dall’impianto di depurazione: «Questo impianto – rimarca – è gestito direttamente dal Consorzio industriale dal primo gennaio. È vero che in passato è stato mal gestito e che abbiamo trovato una manutenzione precaria ma per la parte idrica abbiamo avuto un importante finanziamento».

«Verifiche subito»

Il consigliere comunale Stefano Altea vuole vederci chiaro: «Dagli agricoltori locali sono arrivate diverse segnalazioni su un rischio di inquinamento del rio Malu. È urgente una verifica da parte degli organi competenti per accertare la situazione e in caso di inquinamento provvedere alla bonifica immediatamente. Bisogna in ogni modo prevenire i pericoli per la salute».

Rimane cauto l’assessore all’Ambiente Libero Lai: «Non abbiamo ricevuto comunicazioni di non conformità degli scarichi da parte degli enti preposti alle verifiche proprio degli scarichi derivanti dagli impianti del consorzio industriale di Villacidro. Se vi saranno segnalazioni ufficiali faremo la nostra parte».

