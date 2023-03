Il rio Is Cungiaus invaso dalla vegetazione 

L’aspetto non è certo quello dei tempi migliori. Anche in questo periodo, così come l’estate scorsa, il rio Is Cungiaus, che taglia in due Quartu e Quartucciu è sommerso di canne e vegetazione. Si possono notare benissimo nel tratto che costeggia il ponte in via Brigata Sassari ma anche in viale Marconi dove le canne, come al solito, arrivano fino a bordo strada.

La competenza sulle bonifiche del corso d’acqua era tornata in discussione anche la scorsa estate, quando proprio un rogo alimentato dal canneto non bonificato del rio aveva mandato in cenere ettari di vegetazione tra Quartu e Quartucciu passando per via Marconi e arrivando fino a via Segrè con palazzi evacuati e tanta paura. In quell’occasione la Città metropolitana aveva spiegato che «la nostra competenza riguarda solo gli interventi di ripristino della funzionalità idraulica, ossia il taglio della vegetazione viene fatto solo a questo scopo. Gli interventi vengono effettuati prima del periodo delle piogge, in genere a settembre, perché le canne ricrescono in poco tempo e sono limitate al solo alveo». E adesso però le canne sono di nuovo altissime così come i rischi perché le piogge non sono ancora finite. Non solo: se non si interverrà per tempo tornerà con la bella stagione il problema degli incendi.

Sempre dal rio Is Cungiasu, anni fa era partito un incendio che aveva portato a tutti i problemi della discarica sotterranea in via Bizet con tanto di interramento, scuole chiuse, e residenti invitati a tenere le finestre chiuse.

