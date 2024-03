Il rio Cungiaus messo in sicurezza 

Continua la messa in sicurezza della viabilità nelle campagne di Settimo. Dopo la recente costruzione di due nuovi ponti nella zona di Su Leunaxiu, sono stati ultimati i lavori per la messa in sicurezza del rio Cungiaus nella zona di Is Carroppus.

Il corso d’acqua è stato messo in sicurezza con la bonifica e la rimozione dalla vegetazione spontanea e dei rifiuti. Si è anche provveduto alla demolizione di un piccolo attraversamento che ad ogni acquazzone si trasformava in un tappo, bloccando il regolare deflusso dell'acqua. Realizzata anche una strada alternativa che dai ponti sulla strada provinciale 15, si collega alla via Tagliamento, periferia dell'abitato.

«In questo modo - ha detto il sindaco Gigi Puddu - lo scorrimento dell’acqua avviene senza sbarramenti e la nuova viabilità risulta molto più sicura per chi la percorre, soprattutto in occasione di allerta meteo con forti piogge». (r. s.)

