Il Rio Cixerri più sicuro contro le piene 

Il Comune di Assemini ha avviato un importante piano di messa in sicurezza del territorio, focalizzato sulla prevenzione del rischio idraulico. Decisione della Giunta guidata dal sindaco Mario Puddu, che ha approvato un documento programmatico per la sistemazione delle sommità arginali del Rio Cixerri.

L’opera, finanziata dalla Regione con un contributo di 600mila euro gestito dal Genio Civile di Cagliari, mira a ripristinare la viabilità sulle sponde del fiume dal limite con Uta alla foce. Un intervento prioritario per garantire la funzionalità delle infrastrutture e agevolare la manutenzione ordinaria in caso di piene.

Le motivazioni

L’assessora comunale ai Lavori pubblici Alessia Meloni ha chiarito il perché dell’essenzialità dell’opera: «Si tratta di un importante intervento che realizzeremo su delega del Genio Civile in capo all’assessorato regionale ai Lavori pubblici. L’opera, imponente, riguarderà gli argini e i relativi percorsi del Rio Cixerri, in continuità con quanto già realizzato nel tratto del fiume che attraversa Uta».

L’intervento è importante perché attualmente questi argini sono a tratti disconnessi e i percorsi non sempre praticabili in sicurezza: «Quindi è essenziale il ripristino della viabilità su entrambe le sommità arginali, a destra e sinistra, sia per la relativa messa in sicurezza sia per garantire un’accessibilità che consenta il controllo e la manutenzione costante delle opere idrauliche», ha aggiunto Meloni.

Rete fluviale

L’assessora comunale ha poi illustrato lo stato dell’arte su ulteriori corsi d’acqua: «Per quanto riguarda gli altri interventi sui rii che interessano il nostro territorio proseguono i lavori di completamento del rivestimento del Rio Sa Nuxedda lungo Bia Matta in località Santa Maria. Inoltre è in fase di completamento la progettazione esecutiva dello stombamento del Gutturu Lorenzu nel tratto di via Asproni, per il quale siamo beneficiari di un altro finanziamento regionale».

Novità in vista anche per il Ponti Nou: «Gli uffici stanno lavorando all’affidamento dell’incarico per le opere di manutenzione del ponte del Rio Mannu e Cixerri. Per queste abbiamo chiesto e ottenuto, nel corso del 2026, un finanziamento di un milione di euro in occasione dell’avviso pubblico per l’individuazione delle proposte di intervento pubblicato nel giugno 2025».

Benefici

Il progetto rappresenta una risposta al degrado presente nelle aree extraurbane. Il cronoprogramma della relazione preliminare sottolinea come la nuova viabilità arginale permetterà una gestione efficiente delle emergenze e un monitoraggio costante dell’integrità strutturale, riducendo di conseguenza i rischi di eventuali cedimenti ed erosioni.

Questa riqualificazione nelle intenzioni assicurerà una maggiore protezione al territorio, integrandosi con cura nel contesto ambientale.

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