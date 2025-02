«Il ring è la nostra palestra di vita» 

All’ultimo campionato europeo di kick boxing, nella tappa di Milano dello scorso week end, hanno fatto il pieno di medaglie. Un risultato straordinario per gli atleti di Sestu, dove lo sport da combattimento cresce ogni anno. Tutto grazie all’Asd Taekwondo, società dove si pratica appunto taekwondo e kick boxing, diventata ormai un punto di riferimento per i ragazzi della città. Sono ben 60 i giovani e meno giovani che calpestano ogni giorno il tappeto della palestra.

La soddisfazione

«Stavolta abbiamo messo tre atleti sul podio», racconta il presidente della Asd Luciano Cau, volato anche lui a Milano col tecnico Nicola Ugas: «Francesco Nossardi, con un primo posto nei junior super pesi leggeri, Dario Melis primo nei leggeri, e Carlo Nossardi secondo tra i master. Ma anche gli altri ragazzi Alessandro Cau, Riccardo Porcu, Nicolò Zonca, Enrique Melis e Pasquale Tamburrano, sono stati tutti bravissimi». Un segreto? «Basta l’impegno», dice Cau, «ci lamentiamo sempre della nostra condizione di insularità, ma sul tappeto siamo tutti uguali. E allenandosi col tempo viene spontaneo abbandonare le cattive abitudini, come il fumo. Da noi ci sono tantissimi genitori e figli».

Di padre in figlio

Come Carlo e Francesco Nossardi, il primo 50 e il secondo 17. «La tensione più grande è stata vedere mio figlio combattere, e vederlo vincere mi ha spinto a dare il massimo», confida Carlo, mentre Francesco racconta: «Non appena abbiamo saputo di questo torneo abbiamo iniziato gli allenamenti. La domenica ci alzavamo presto per gli esercizi di fiato, gli altri giorni dopo la scuola un po’ di riposo e poi ero subito in palestra, senza dimenticare i compiti dopo». Non nasconde la sua gioia anche Dario Melis, 16 anni: «L’ansia all’inizio era tanta, ma col tempo ci credevo sempre più. La più bella lezione del nostro maestro è stata prendere sul serio lo sport, ma con divertimento. E a me ha sempre aiutato a sfogare le paranoie, i malumori, e mi dà entusiasmo, energia».

Palestra di vita

La stessa di Enrique Melis, 23 anni; «sono ipovedente, e questo sport me l’hanno consigliato i medici», svela, «per migliorare l’equilibrio, e la percezione dello spazio. E poi è importante per me sapere che posso fare attività sportiva, ed ottenere ottimi risultati». Ma questi ragazzi non prendono a pugni la vita. «Può sembrare uno sport violento ma resta uno sport, e qui c’è molto più rispetto che in altri», dice Dario Melis, e Francesco spiega: «Noi abbiamo praticato la versione “light”, dove non bisogna colpire con troppa forza. Anzi, controllare i colpi è più difficile, e se io ne ricevo uno forte cerco di far finta di nulla, per non far ammonire l’avversario». E se tutti i giovani campioni vogliono continuare e crescere, Luciano Cau conclude: «In questi anni abbiamo avuto tantissimi ragazzi e ragazze, la più grande vittoria è quando si appassionano, e portano questo sentimento in tutto ciò che fanno».

