Il “rinascimento” dell’ex Convento 

Solo nel corso dell’ultimo anno le mostre organizzate all’interno dell’ex Convento sono state una decina: dall’esposizione delle incisioni di Goya a quelle di Giambattista Piranesi - prolungata sino a poche settimane fa - sino alle opere dell’avvocata-artista Mabi Sanna con i suo quadri dedicati alle donne sarde, e alla mostra evento - ancora in corso - in omaggio all’attore Raffaele Pisu. Oltre centocinquanta le altre iniziative portate avanti durante lo scorso anno e in questi primi mesi del 2023: incontri letterari con scrittori e poeti, convegni, corsi, compresi quelli di lingua sarda portati avanti nell’ambito del progetto sul bilinguismo. E poi rassegne letterarie e convegni, ma anche piccoli concerti di musica classica e mostre dedicate alle tradizioni quartesi.

Da struttura storica ormai in disuso da anni, a fulcro dell’attività culturale cittadina. Una vera e propria rinascita quella tracciata negli ultimi due anni per l’ex Convento dei Cappuccini di via Brigata Sassari, trasformato in una sorta di galleria d’arte all’ingresso della città: mostre, presentazioni di libri, convegni, corsi, e piccole rassegne musicali. «Un pezzo di storia di Quartu inutilizzato da tempo e che abbiamo deciso di valorizzare, ora è diventato un vero e proprio punto di riferimento per la città», commenta soddisfatto il sindaco Graziano Milia.

Mostre e incontri

Casa del sindaco

«Iniziative», dice il sindaco, «che hanno richiamato l’attenzione di tante persone, non solo quartesi». Tutto concentrato fra la sala teche e quella degli Affreschi, sino al chiostro, nello stabile storico di via Brigata Sassari dove nel 2021 è stato trasferito l’ufficio di rappresentanza del sindaco. «Anche questo ha consentito di avere una struttura vissuta», sottolinea Milia. «Riaprire l’ex Convento e utilizzarlo quotidianamente è una cosa che ho sempre avuto in mente di fare, quando sono stato sindaco la prima volta avevamo fatto i lavori di ristrutturazione e la mia intenzione è sempre stata di farlo diventare un luogo aperto, non più chiuso a sé stesso. Naturalmente nel totale rispetto del monumento: tutto deve essere amovibile e non impattante, senza intaccare la bellezza storica della struttura. Un po’ come avevo fatto con il Palazzo Regio quando ho ricoperto il ruolo di presidente della Provincia, dove si tenevano numerose iniziative di diversa natura, non solo istituzionali».

Il restyling

Nuova vita dentro e fuori, con il restyling recente nella facciata in continuità con il restauro della chiesa di Sant’Agata.

«L’ex Convento sta diventando un punto di riferimento per la città e questo è un fatto importante», aggiunge Milia. «In questi anni», conclude, «mi è capitato di incontrare dei cittadini che non erano mai entrati dentro, colpiti dalla bellezza del luogo». E l’intenzione è quella di proseguire il prossimo anno con la riqualificazione degli spazi esterni che danno sul parco Matteotti, da destinare per manifestazioni e iniziative all’aperto durante la bella stagione.

