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13 settembre 2026 alle 01:29

Il rimborso del B&b non arriva: Adiconsum pronta alla causa 

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Il rimborso era stato annunciato, ma a distanza di settimane dei 609 euro non sarebbe ancora arrivato nulla. È il nuovo capitolo della vicenda che coinvolge il B&B “Il Melangolo” e una coppia di Asti, con la donna, malata oncologica, costretta a rinunciare al viaggio in Sardegna dopo un ricovero urgente in ospedale. A fine Luglio Adiconsum aveva denunciato il mancato rimborso da parte della struttura. Dopo la pubblicità data alla vicenda, il gestore aveva dichiarato di voler restituire la somma pagata. La coppia, però, secondo quanto riferito ad Adiconsum, non avrebbe ancora ricevuto alcun bonifico. «Il gestore del B&b “Il Melangolo” sembra non mantenere le promesse e pare abbia fatto un dietrofront totale rispetto a quanto dichiarato un mese fa», dice il presidente Giorgio Vargiu. «Come consumatori ci sentiamo presi in giro e crediamo anche l’opinione pubblica e la stampa. Ora, a meno che non venga effettuata l’immediata restituzione di quanto dovuto da parte dell’esercente, sarà inevitabile una causa in tribunale volta a ottenere il rimborso di quanto pagato dalla coppia di Asti. In tale sede chiederemo anche la condanna del gestore della struttura al risarcimento delle spese legali sostenute dai due consumatori».

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