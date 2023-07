Il rilevatore di velocità fuori uso da mesi 

In teoria lo scopo di un totem per la velocità è quello di segnalare agli automobilisti a che velocità stanno procedendo, così da far loro capire in modo più evidente se superano il limite consentito. Non fa multe, ma è un utile indicatore.

Purtroppo per quello in via Vittorio Veneto la teoria resta tale perché è guasto ormai da mesi. Qualunque veicolo passi o anche se non c’è nessuno, resta bloccato su un valore di 8. Il limite è di 50 chilometri orari ma in questa strada a quattro corsie nel tratto all’ingresso di Sestu spesso si corre molto di più. E sono già troppi gli incidenti dovuti all’alta velocità. Il capitano della Polizia Locale, Giorgio Desogus è a conoscenza del problema: «Ci stiamo attivando per la riparazione, certamente faremo il possibile perché si ripari al più presto»; poi deve ammettere «al momento però non sappiamo dare una data certa».

