Il rilancio rossoblù per Prati 

C'è un altro Cagliari-Palermo che appassiona le due tifoserie e si gioca sul tavolo del calciomercato. Non solo la Coppa Italia, rossoblù e rosanero si sfidano anche per arrivare a uno dei rappresentanti della meglio gioventù azzurra, quel Matteo Prati, classe 2003, grande protagonista con l'Under 20 italiana ai recenti Mondiali di categoria. Il rilancio del Cagliari ha fatto breccia nella resistenza della Spal, che nei giorni scorsi aveva già un accordo di massima col Palermo.

La scelta di Matteo

Operazione notevole, per un giocatore che compirà 20 anni il prossimo 28 dicembre e che può vantare appena 20 presenze in Serie B, tutte lo scorso anno con la Spal. Il Cagliari ha rilanciato l'offerta del Palermo e ha promesso 5 milioni per il cartellino, più bonus vari. Una mossa che ha spiazzato i ferraresi e i siciliani, ma che invece ha fatto felice Prati. Il giocatore, infatti, vuole solo la Serie A, il Cagliari e quel Ranieri che, si dice a Ferrara, avrebbe anche fatto una telefonata al gioiellino ravennate per spiegargli cosa lo aspetta in rossoblù. La Spal, ora, si ritrova con una parola data al Palermo che rischia di saltare per il rilancio cagliaritano e, soprattutto, la ferma posizione di Prati. Ore di riflessione, difficile immaginare nuove proposte, anche se il Palermo, che ha il City Group alle spalle, potrebbe far saltare il banco. Ma pesa, e tanto, la volontà del centrocampista, che spera di vestirsi di rossoblù, con un contratto di 5 anni, entro Ferragosto.

Il sorpasso

Ma Ranieri aspetta soprattutto la punta e i difensori. E in attacco il Cagliari potrebbe decidere di abbandonare la pista che porta al croato della Dinamo Zagabria Petkovic per puntare deciso sul milanista Colombo. Un po' per la difficoltà di arrivare all'ex centravanti di Bologna e Verona, con la Dinamo che, nonostante un contratto in scadenza, non scende sotto la richiesta di 5 milioni e con gli impegni nei preliminari di Champions ad allungare i tempi. Ma anche perché l'investimento notevole per Prati consiglierebbe al Cagliari un'operazione low cost, visto che Colombo, attaccante classe 2002, lo scorso anno al Lecce, arriverebbe in prestito secco. Il Milan, però non ha fretta di lasciar partire il giocatore, visto il numero esiguo di attaccanti a disposizione di Pioli, e valuta anche le proposte arrivate dal Genoa. Anche se Colombo avrebbe dato la sua preferenza al Cagliari.

Altre

Per la difesa, il direttore sportivo Bonato aspetta notizie dalla Spagna, dove oggi il Maiorca giocherà contro il Las Palmas. La curiosità è legata all'impiego di Raìllo, che vorrebbe accettare la proposta triennale dei rossoblù. In uscita, il Venezia insiste per Altare, mentre lo Spezia insegue Goldaniga. Ufficiale il trasferimento in prestito di Boccia al Novara.

RIPRODUZIONE RISERVATA