Il rilancio dopo la tempesta È già il napoli di Lukaku 

Con ben 12 giocatori impegnati con le rispettive nazionali, compresi i 4 azzurri convocati da Spalletti (Meret, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori, quest’ultimo autore del terzo gol dell’Italia contro la Francia), il Napoli si prepara a ranghi ridotti alla sfida col Cagliari domenica prossima. Dopo la falsa partenza della prima di campionato col Verona, match perso (3-0) seguito dalle dichiarazioni di un Conte mortificato, i campani hanno raddrizzato la rotta e iniziato a fare sul serio. Vittorie interne (3-0) sul Bologna e poi (2-1) contro il Parma. Con un protagonista su tutti, Lukaku, che si è subito preso la scena. Il tanto giusto per riportare serenità in un ambiente particolarmente rovente, dove pressione e richiesta di risultati sono costanti. Intanto, l’allenatore pugliese si è già conquistato l’amore della tifoseria documentando sui social, visite notturne e diurne in giro nei luoghi più simbolici della città. Quasi 200mila il like nel post instagram con la sua visita al murale dedicato a Maradona e alla iconica Piazza del Plebiscito, con moglie e figlia al seguito. Eco di quei ricordi indelebili quando un Conte ventenne, nel 1989, con la maglia del Lecce mise a segno al San Paolo una rete al Napoli di Maradona.

Ambiente

Tutti contenti quindi - almeno per il momento - la strada sarà lunga e tortuosa, prima il Cagliari in trasferta poi la Juventus sempre fuori dalle mura di casa. La partita di domenica sera dovrà essere all’insegna della continuità con le precedenti due vittorie per evitare il ritorno di malumori e pessimismo. L’obiettivo è fare più punti possibili per restare nel treno delle big e riprovare a puntare alla conquista dello scudetto, dopo la passata stagione fallimentare da Campioni d’Italia.

Dal campo

Si lavora duro a Castel Volturno, a ritmi di doppie sedute a partire da martedì. Sabato mattina il test contro la Primavera col Napoli schierato con la consueta difesa a tre, Conte era talmente soddisfatto che ieri ha annullato l’allenamento pomeridiano e mandato tutti a riposo.

